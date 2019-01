Primeiro Especial MPA de 2019 reúne Chico Terra e Nonato Leal na Universitária

O Programa Especial MPA idealizado e dirigido pelo professor João Borges Filho na sua quadragésima edição e primeira de 2019, que vai ao ar todos as sextas as 15h, pela rádio Universitária FM 96.9 com parceria da Amazônia Brasil Rádio Web, reuniu o músico, fotógrafo e divulgador cultural Chico Terra e o professor violonista, Nonato Leal que a caminho de 92 anos de vida executa com maestria plena o instrumento que escolheu como ferramenta de sustento da sua vida e sua arte, o violão.

Professor João Borges Filho comemora o quadragésimo Especial MPA

Chico falou dos 18 anos de atuação na área de jornalismo na internet, lembrando o pioneirismo da jornalista Alcinea Cavalcante, primeira a manter um site de informações no estado, a Agência de Notícias do Amapá.

Dono de uma profunda lucidez em suas falas, Mestre Nonato reclamou do descaso dos “pseudo-agentes da cultura” que entravam o progresso da mesma dificultando o crescimento dos artistas e em consequência da arte. Tocou Clássicos da música instrumental e ao final, acompanhou Chico em uma canção antiga de nome Meu Dilema de Nelson Gonçalves que faz uma homenagem ao instrumento comum aos dois músicos.

Para a próxima semana os convidados do Programa serão Oneide Bastos e Paulinho Bastos que celebrou ontem seu aniversário junto com amigos e família em uma festa típica amapaense ao som de muito marabaixo.

Veja parte do Programa: