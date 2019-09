Domingo tem carnaval e samba com Piratas da Batucada e os convidados Charlinho, Rally e Fábio Moreno

A Escola de Samba Piratas da Batucada tem programação de carnaval neste final de semana e duas atrações especiais do samba paraense, Rally do Samba e Fábio Moreno, e o amapaense Charlinho. A agremiação realiza o evento Tardezinha Piratão, com a Bateria Majestosa, rainha da bateria Piedade Videira, casal de mestre-sala e porta-bandeira Bosco e Geandra Bastos. A festa será no espaço cultural do Norte das Águas, na orla do Araxá, Complexo Marlindo Serrano, a partir das 15:30.

Marcelo Zona Sul, presidente da Piratas da Batucada conta que a ideia é promover samba o ano todo, para atender carnavalescos, sambistas e apaixonados por carnaval, de todas as agremiações, e continuar movimentando a economia para profissionais da área artística, que estão há quatro anos sem o tradicional desfile das escolas de samba no Amapá. “A Piratas da Batucada, assim como outras escolas de samba, promove eventos fora do período carnavalesco, porque gostamos de carnaval, faz parte da nossa cultura, e estimula a economia criativa. É cantar, dançar, e mover a cadeia de profissionais que depende destes eventos”.

O show inicia com o Pagode do Charlinho, seguido da apresentação de Fábio Moreno, com a participação do Rally do Samba. Para encerrar, a Bateria Majestosa, sob o comando do mestre Maniçoba, estará no palco cadenciando a entrada da rainha Piedade Videira, mestre-sala e porta-bandeira Bosco e Geandra Bastos, ícones do carnaval da Zona Sul. Intérprete oficial de Piratas, Fábio Moreno conduz os sambistas da banda base com os sambas antológicos da agremiação, festejando os carnavais vitoriosos e a resistência em manter a tradição que é paixão dos amapaenses.

Os sambistas paraenses

Fábio Moreno. Fábio tem 18 anos de carreira, e veio dos desfiles das escolas de samba de Belém, de onde saiu para os palcos, e chamou atenção pela interpretação de sambas de raiz e pagodes, mas seu forte são os sambas de enredo. Rally do Samba, aos 26 anos de trajetória no samba como cantor e compositor, é intérprete da homônima Piratas da Batucada de Belém, fez abertura de shows nacionais como Jorge Aragão, Revelação e Arlindinho Cruz e está finalizando seu primeiro disco solo.

Serviço:

Tardezinha do Piratão

Local: Bar e Restaurante Norte das Águas

Hora: a partir de 15:30

Ingresso: R$ 20,00

Informações e venda: 99193-0248/99161-1601/98138-8058

Mariléia Maciel

