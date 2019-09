Como promover uma alimentação saudável para a criança?

A mãe ou cuidadora da criança não pode esquecer de promover a variedade de alimentos, estimulando o consumo diário de frutas,verduras e legumes.

A mãe que tem dúvidas ou deseja estabelecer um saudável programa alimentar para o filho nos dois primeiros anos de vida, pode basear-se no manual elaborado pelo Ministério da Saúde para este fim.

Denominado Dez passos para uma alimentação saudável, a primeira recomendação do manual obviamente é sobre a primeira alimentação que recebemos na vida, o leite materno. Ele garante a alimentação do bebê até seis meses, sem necessidade de outro complemento, incluindo até a água.

A partir dos seis meses outros alimentos devem ser ingeridos gradualmente, como cereais, tubérculos, carnes, frutas e legumes três vezes ao dia caso a amamentação continue. Se o desmame ocorrer, o bebê pode fazer até cinco refeições por dia. Os alimentos não precisam ser dados rigorosamente no mesmo horário, dependerá mais da vontade da criança. Devem inicialmente ter a consistência de papinhas até chegar a alimentação ingerida pela família.

A mãe ou cuidadora da criança não pode esquecer de promover a variedade de alimentos, estimulando o consumo diário de frutas, verduras e legumes. As guloseimas devem ser evitadas nos dois primeiros anos de vida. Manter a criança longe de alimentos açucarados, enlatados, gordurosos, sem nutrientes formará hábitos melhores para o futuro.

Crianças de até 12 anos sem refrigerantes na escola

As empresas Coca-Cola Brasil, Ambev e PepsiCo Brasil informaram que crianças de até 12 anos não fornecerão mais refrigerantes como opção para as escolas, a partir do segundo semestre. Para esta faixa etária, de acordo com um informe assinado pela três fabricantes, só serão comercializados água mineral, água de coco, sucos com 100% de fruto e bebidas lácteas.

