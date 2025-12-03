Sábado Também é Dia de Negociar está com 60 audiências agendadas para última ação em 2025

A ação de parceria entre Sebrae e Tjap atende empresas MEI, ME e EPP que oferecem oportunidade aos clientes que buscam renegociar dívidas e a exclusão do nome do cadastro de devedores

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) é parceiro do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), que conduz as negociações mediadas pelo 4ª Vara do Juizado Especial da Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), na última edição de 2025, do ‘Sábado Também é Dia de Negociar’, que ocorre na hall de entrada da sede do Sebrae, neste sábado, 6 de dezembro, das 8h às 13h. Estão agendadas 60 audiências, para negociação de dívidas e exclusão do nome dos devedores dos cadastros restritivos de crédito, entre eles, SPC, Serasa e de Cartórios de Protestos.

Sebrae

Segundo a gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae (UPP), Célia Cardoso, o atendimento oferecido nas ações do Sábado Também é Dia de Negociar, é a oportunidade para negociar dívidas pendentes, com condições para pagamento, prazos e benefícios que as instituições possam oferecer. “Planejar e estabelecer um limite de quanto pode pagar a dívida é fundamental, antes mesmo de partir para uma negociação”, disse, a gerente, Célia Cardoso.

Tjap

De acordo com a juíza titular do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa (MPE), Dra. Eleusa da Silva Muniz, a ação é uma oportunidade para as empresas autoras, negociarem com os clientes e dessa forma possibilitar a composição amigável do débito, com o recebimento da dívida, fidelização do cliente e exclusão do nome destes, dos órgãos de proteção ao crédito, como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa).

Oportunidade

A iniciativa oferece condições especiais, como parcelamento facilitado e redução de juros, beneficia tanto credores, quanto devedores. Com isso, Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) poderão receber dívidas em aberto, ampliar e recuperar a clientela, enquanto consumidores terão a chance de regularizar a situação financeira e limpar o nome.

Coordenação

A ação Sábado Também é Dia de Negociar no Sebrae, é coordenada pela gerente de Políticas Públicas, Célia Cardoso; e pela analista de projetos do Sebrae, Rita Belmiro; e no Tjap, pela juíza titular do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa, Eleusa da Silva Muniz.

Serviço:

Sebrae no Amapá

