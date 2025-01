Festival de Iemanjá 2025 será marcado por celebrações afro-religiosas e oferendas às margens do Rio Amazonas, em Macapá

Com investimento do Governo do Estado, 19ª edição do evento terá representantes de 87 casas de religiões de matriz africana do Amapá.

Com o tema “Tributo à Grande Mãe”, o Festival de Iemanjá 2025 irá reunir integrantes de 87 casas de religiões de matriz africana para celebrar a “Rainha do Mar”, no domingo, 2 de fevereiro, na orla do bairro Cidade Nova, em Macapá. O evento é realizado pela Federação de Cultos Afro-religiosos de Umbanda e Mina Nagô (Fecarumina), com investimento do Governo do Estado e apoio na organização da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Feppir-Fundação Marabaixo).

Além de homenagear Iemanjá, o festival se traduz em mais um gesto de resistência e de combate à intolerância religiosa. A programação inicia às 17h, com o acolhimento das casas participantes; o ponto alto será por volta das 21h, com o ritual de oferendas às margens do Rio Amazonas.

Oferendas às margens do Rio Amazonas é considerado ponto alto do Festival de Iemanjá. Foto: Gabriel Penha/Fundação Marabaixo

Todos os detalhes da organização foram debatidos e decididos em conjunto pela organização e representantes das casas que irão participar do evento. De acordo com a diretora-presidente da Fundação Marabaixo, Josilana Santos, esse diálogo é uma orientação do governador Clécio Luís, para que as vozes de todos os segmentos sejam ouvidas e respeitadas.

“Não é só uma celebração afro-religiosa, mas também um grandioso ato de resistência. Um momento de fé, de união e de luta. Reforçamos a importância e o dever do poder público de ajudar o fortalecimento de nossas manifestações e, principalmente, no combate à intolerância religiosa”, destaca Josilana Santos.

Com o tema “Tributo à Grande Mãe”, o Festival de Iemanjá 2025 celebra a “Rainha do Mar”, no domingo, 2 de fevereiro. Foto: Gabriel Penha/Fundação Marabaixo

A programação será encerrada com apresentações artísticas. O Festival de Iemanjá também deverá receber o apoio do Governo do Estado em outros municípios como: Santana, Mazagão, Oiapoque, Calçoene, Laranjal e Vitória do Jari.

Programação – Festival de Iemanjá 2025

Domingo, 2 de fevereiro

17h – Acolhimento e conferência das casas participantes;

18h – Composição do Dispositivo e pronunciamentos;

19h – Início das celebrações;

21h às 23h – Ritualística das Oferendas;

0h – Encerramento com apresentações artísticas.

Foto de capa: Gabriel Penha/Fundação Marabaixo

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...