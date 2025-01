Prouni 2025: Amapá tem oferta de 1.601 bolsas no 1º semestre

MEC oferece 1.212 bolsas integrais e 389 parciais pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Inscrições podem ser realizadas até esta terça-feira, 28 de janeiro, pelo Portal Acesso Único

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo, no Amapá, 1.601 bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Dessas, 1.212 são integrais (100%) e 389 são parciais (50%), distribuídas em 17 instituições amapaenses participantes do programa. A oferta de bolsas por município pode ser acessada na página do Prouni, em “Consulta de bolsas”.

Cursos – O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é direito, com 191 bolsas, sendo 63 integrais e 128 parciais. Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: pedagogia com 161 bolsas (148 integrais e 13 parciais), e administração, com 158 bolsas (141 integrais e 17 parciais).

Confira a lista dos 10 cursos com mais ofertas de bolsas no Amapá:

Curso Bolsas integrais Bolsas Parciais Total Direito 63 128 191 Pedagogia 148 13 161 Administração 141 17 158 Enfermagem 76 37 113 Educação Física 85 5 90 Gestão de Recursos Humanos 76 3 79 Serviço Social 60 0 60 Engenharia Civil 46 13 59 Ciências Contábeis 44 5 49 Gestão da Tecnologia da Informação 48 0 48

Inscrição – O período de inscrição para o programa é até esta terça-feira, 28 de janeiro. Os candidatos devem se atentar a possíveis fraudes e golpes: a inscrição no programa é completamente gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do Prouni, no portal Acesso Único, pela URL acessounico.mec.gov.br/prouni. A divulgação do resultado vai acontecer em duas chamadas, sendo a primeira no dia 4 de fevereiro e a segunda no dia 28 do mesmo mês.

Esta edição do programa oferece 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais. O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de 1,5 salário-mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de 3 salários-mínimos).

Prouni 20 anos – Criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O programa ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior. Em 2025, o Prouni comemora 20 anos de existência, com mais de 3,4 milhões de estudantes beneficiados entre 2005 e 2024.

Nestas duas décadas, mulheres (56%) e negros (55%) foram maioria entre o público da política. Além disso, segundo o Censo da Educação Superior de 2023, ao se analisarem os efeitos do programa na taxa de conclusão de curso superior, verificou-se que 58% dos participantes concluíram a graduação. Ao todo, 1,46 milhão de bolsistas concluíram seus cursos de graduação. Já entre os estudantes que não participam do programa, o percentual cai para 36%. Os dados ressaltam o impacto social do Prouni no acesso e na conclusão do ensino superior por parte de grupos vulnerabilizados.

