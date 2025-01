Palestra aborda saúde mental voltada a acadêmicos da Unifap

Para conscientizar sobre a importância do cuidado psicológico, o Governo do Estado promove nesta quinta-feira, 30, a palestra “Saúde Mental e Comunidade: Fortalecendo Laços para o Bem-estar Coletivo”, voltada aos estudantes da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

O objetivo é reforçar a prevenção aos transtornos como estresse, ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O evento, que faz parte da campanha Janeiro Branco, é voltado para acadêmicos do curso de enfermagem e a comunidade em geral.

A palestra será ministrada pelo professor da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Rodrigo Trindade, mestre em comunicação, linguagem e cultura e doutorando em educação e novas tecnologias. Ele trará reflexões e estratégias sobre a promoção da saúde mental.

Agência de Notícias do Amapá

