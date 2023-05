PS 2023: Unifap realiza primeira chamada pública para ocupar vagas remanescentes

Ao todo, serão ofertadas 282 vagas; chamada pública ocorrerá nos dias 29 e 30 de maio.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) realiza nos dias 29 e 30 de maio de 2023, às 8h30 e às 14h30, a primeira chamada pública presencial para habilitação e matrícula dos candidatos da lista de espera do Processo Seletivo (PS 2023) nos cursos de graduação dos campi Marco Zero e Santana que ainda possuem vagas não preenchidas. Os candidatos selecionados deverão comparecer ao Anfiteatro da Instituição, situado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). A lista de espera está disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/63f76c6b09e5e4a622432b8f.

CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA

Para a chamada pública serão convocados candidatos remanescentes da lista de espera, na proporção de dez candidatos para cada vaga, obedecendo à ordem de classificação. A relação de candidatos convocados começará a ser lida às 8h30 e às 14h30, impreterivelmente, seguindo o Cronograma de Atendimento de Matrícula (Anexo V do edital), em única chamada aberta, para habilitação e recebimento dos documentos solicitados à matrícula. Todos os candidatos convocados ou seus procuradores legais deverão, obrigatoriamente, estar presentes no Anfiteatro da Unifap, no horário e dia indicados.

Para efetivar a habilitação e matrícula no curso, os candidatos convocados nesta chamada pública presencial devem apresentar uma foto 3×4, um classificador transparente com elástico e estar de posse de original e fotocópia dos documentos relacionados no edital de convocação. Para quem concorreu por meio dos sistemas de cotas, deverá, ainda, apresentar os documentos comprobatórios.

Candidatos da ampla concorrência com bônus na nota, que não pertençam à cota de preto, pardo e indígena, para terem direito à bonificação devem apresentar Histórico Escolar no qual comprove que tenham cursado integralmente o ensino médio ou equivalente em escola (pública ou privada) situada no Amapá ou no Pará, especificamente na Mesorregião do Marajó ou município de Almeirim.

O candidato ou procurador que não estiver presente ou que estiver com a documentação incompleta no momento da chamada perderá o direito à vaga.

Serão ofertadas 282 vagas, distribuídas nos seguintes cursos:

Campus Marco Zero do Equador (Macapá)

Administração – 10 vagas (5 ampla concorrência e 5 para cotas)

Arquitetura e Urbanismo – 8 vagas (3 ampla concorrência e 5 para cotas)

Artes Visuais – 10 vagas (3 ampla concorrência e 7 para cotas)

Ciência da Computação – 7 vagas (2 ampla concorrência e 5 para cotas)

Ciências Ambientais – 9 vagas (3 ampla concorrência e 6 para cotas)

Ciências Biológicas (bacharelado) – 1 vaga (ampla concorrência)

Ciências Biológicas (licenciatura) – 5 vagas (3 ampla concorrência e 2 para cotas)

Ciências Sociais – 10 vagas (2 ampla concorrência e 8 para cotas)

Direito – 14 vagas (4 ampla concorrência e 10 para cotas)

Educação Física – 12 vagas (6 ampla concorrência e 6 para cotas)

Enfermagem – 9 vagas (2 ampla concorrência e 7 para cotas)

Engenharia Civil – 13 vagas (3 ampla concorrência e 10 para cotas)

Engenharia Elétrica – 11 vagas (4 ampla concorrência e 7 para cotas)

Farmácia – 10 vagas (4 ampla concorrência e 6 para cotas)

Física – 9 vagas (3 ampla concorrência e 6 para cotas)

Fisioterapia – 11 vagas (5 ampla concorrência e 6 para cotas)

Geografia (bacharelado) – 8 vagas (3 ampla concorrência e 5 para cotas)

Geografia (licenciatura) – 6 vagas (cotas)

História – 19 vagas (9 ampla concorrência e 10 para cotas)

Jornalismo – 9 vagas (4 ampla concorrência e 5 para cotas)

Letras Português/Libras – 7 vagas (2 ampla concorrência e 5 para cotas)

Letras Português/Francês – 5 vagas (2 ampla concorrência e 3 para cotas)

Letras Português/Inglês – 6 vagas (2 ampla concorrência e 4 para cotas)

Medicina – 8 vagas (3 ampla concorrência e 5 para cotas)

Pedagogia – 11 vagas (4 ampla concorrência e 7 para cotas)

Química – 8 vagas (1 ampla concorrência e 7 para cotas)

Relações Internacionais – 9 vagas (2 ampla concorrência e 7 para cotas)

Sociologia – 4 vagas (1 ampla concorrência e 3 para cotas)

Teatro – 3 vagas (1 ampla concorrência e 2 para cotas)

Tecnólogo em Secretariado – 8 vagas (2 ampla concorrência e 6 para cotas)

Campus Santana:

Filosofia – 4 vagas (1 ampla concorrência e 3 para cotas)

Letras Português – 11 vagas (2 ampla concorrência e 9 para cotas)

Pedagogia – 7 vagas (4 ampla concorrência e 3 para cotas)

SERVIÇO

Primeira Chamada Pública do PS 2023

Dias 29 e 30 de maio de 2023, às 8h30 e às 14h30, no Anfiteatro do campus universitário Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Pinto Chaves, km 2, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). Edital de convocação de matrícula disponível no link http://www.unifap.br/editais/convocacao-para-a-matricula-dos-candidatos-aprovados-ps-2023-da-unifap-campus-marco-zero-e-campus-santana/.

