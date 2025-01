Em homenagem inédita da medalha Mérito Tamandaré, governador Clécio Luís evidencia importância da Marinha para o desenvolvimento do Amapá

Cerimônia ocorreu no Navio-Auxiliar Pará, atracado em Santana, para realizar uma ação social neste domingo, 12, e na segunda, 13.

O governador do Amapá, Clécio Luís, foi agraciado no sábado, 11, com a medalha Mérito Tamandaré, uma condecoração da Marinha do Brasil para pessoas e instituições que auxiliam nos serviços da organização militar. Foi a primeira vez que um Chefe de Estado recebeu a medalha em águas amapaenses, em cerimônia realizada no Navio-Auxiliar Pará, atracado no cais da Capitania dos Portos em Santana.

“Nossa região sempre demandou uma presença forte e constante do Estado. E a Marinha tem sido um pilar dessa presença. Podemos expandir iniciativas conjuntas em diversas áreas, como nas formações náuticas e tecnológicas, ampliando as possibilidades no nosso estado, que tem sido, há 2 anos consecutivos, o que mais gera empregos formais no Brasil. Juntos podemos fortalecer nosso povo, garantir a proteção das riquezas naturais e preparar o nosso estado para os desafios e oportunidades que se desenham no horizonte. Me sinto muito honrado”, pontuou o governador Clécio Luís.

A homenagem foi realizada pela Marinha como reconhecimento a um trabalho feito com Clécio quando era prefeito de Macapá, em 2020. Tendo a primeira-dama Priscilla Flores como dentista voluntária, a parceria da Marinha e Prefeitura levou atendimentos de saúde e outros serviços para a região do Bailique por meio do projeto “Rios da Cidadania”.

“Essa união de esforços da Marinha com o Governo e outras instituições ajuda a Capitania dos Portos a cumprir com eficiência o papel de fiscalização do tráfico aquaviário, de promoção do ensino profissional marítimo, de fiscalização e da guarda da vida humana. Tal distinção é reto reconhecimento do esforço empreendido pela conscientização da sociedade amapaense sobre o uso sustentável do mar e emprego da força naval como indutores para o desenvolvimento do Amapá e do Brasil”, comentou o Comandante do 4º Distrito Naval, Sérgio Renato Salgueirinho.

Além do governador, também foram agraciados com a homenagem o capitão dos Portos do Amapá, Daniel Thomaz Moraes, e um tripulante, o supervisor da Divisão de Máquinas do Navio-Auxiliar Pará, Clebson Rodrigues dos Santos. A medalha foi instituída em 1957, e tradicionalmente é entregue no dia 13 de dezembro, em Belém. Em função da ação no Amapá, o reconhecimento foi realizado no sábado.

A cerimônia integrou a programação da visita do Navio-Auxiliar Pará ao Amapá, que chega ao estado para realizar uma ação cívico-social neste domingo, 12, e na segunda-feira, 13. O navio segue navegando pela região e, nas próximas semanas, aporta nos municípios de Afuá e Chaves.

Navio-Auxiliar Pará

O Navio-Auxiliar Pará pertencia à empresa de navegação da Amazônia S.A. (Enasa), já extinta, pela qual operava com o nome Catamarã Pará, transportando veículos, passageiros e cargas. Foi submetido a mostra de armamento e incorporado à Marinha em 19 de janeiro de 2005, para transportar e desembarcar pessoal civil e militar e patrulhar a área fluvial amazônica. Administrado pelo 4º Distrito Naval, o navio atua no Amapá, no Pará, Maranhão e Piauí.

Com capacidade para receber até 1,9 mil toneladas e com 56 metros de comprimento, o navio-auxiliar passou por reparos e sofreu uma série de adaptações antes de ser incorporado. Foram instalados consultórios médicos e odontológicos, um heliponto, foram revisadas as máquinas e compartimentos habitáveis, e instalados novos radares e equipamentos de comunicação.

Em Santana, a ação cívico-militar oferta consultas (clínico geral, radiologista, psicólogo, nutricionista e dentista), rodas de conversa, escuta qualificada e direcionamento de casos de violação de direitos humanos, ouvidoria do INSS, emissão e atualização de CPF.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...