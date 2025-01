Pequenas e médias empresas inovam para se destacar no mercado

Em um contexto de competitividade crescente, inovação pode ser a chave para o sucesso do negócio.

Nos primeiros oito meses de 2024, a Receita Federal registrou a abertura de 2,8 milhões de novos pequenos negócios no Brasil, conforme levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Entre os principais setores estão serviços (61%), comércio (25,6%), indústria (7,9%) e construção civil (7%).

Diante do cenário de competitividade, inovar deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade estratégica para a sobrevivência e o crescimento dos negócios. De acordo com o Sebrae, a inovação pode assumir diferentes formas e impactar múltiplas áreas de uma empresa, desde melhorias em produtos e processos, até mudanças organizacionais e estratégias de marketing.

A inovação tecnológica representa a criação, o desenvolvimento e o aprimoramento de produtos e serviços por meio da aplicação de novas técnicas, equipamentos e tecnologia.

A adoção de Inteligência Artificial (IA) ilustra essa tendência.

Segundo levantamento da Serasa Experian, 47% das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras já utilizam ou planejam utilizar IA para otimizar processos, melhorar o atendimento ao cliente, entre outras metas.

A pesquisa também destaca que a participação em eventos sobre tendências, digitalização e inovação é uma prática para 46% das empresas, indicando um esforço ativo para acompanhar as transformações do mercado.

A diretora de produtos para PMEs da Serasa Experian, Mariana Figueiredo, explica que, assim como entender as necessidades e os desafios do mercado, saber como inovar e usar a tecnologia para promover eficiência e qualidade é essencial para todas as empresas, incluindo aquelas de menor porte.

Além da IA, outras tecnologias emergentes se apresentam como alternativa para as empresas para personalizar serviços ou produtos e oferecer uma melhor experiência para o consumidor, como é o caso do machine learning e da Internet das Coisas (IoT).

Outra possibilidade para inovar é implementar Hubspot – modelo de sistema de Customer Relationship Management (CRM) -, que permite unir serviços como automação de processos, criação de dashboards e desenvolvimento de relatórios. Segundo o levantamento “Tendências de tecnologia 2024”, realizado pelo Capterra, o CRM está entre as principais categorias de software adotadas pelas empresas.

A adesão de inovações exige a presença de profissionais qualificados para utilizá-las. O Sebrae explica que, de forma resumida, o que faz o especialista em CRM é possibilitar a gestão inteligente dos dados dos clientes, reunindo informações como contatos, leads, contas e oportunidades de venda em um único local. Essa centralização de dados evita a desorganização e favorece o alinhamento entre as equipes de vendas e marketing, garantindo maior precisão nas ações e estratégias.

Estratégias de inovação para PMEs

A inovação requer, também, uma cultura organizacional voltada para a busca constante por melhorias, com o objetivo de oferecer valor agregado aos clientes. De acordo com a Associação Brasileira de Consultores Empresariais (Abracem), existem diversas estratégias que podem ser implementadas para que as PMEs se diferenciam, sendo uma das mais visíveis o desenvolvimento de novos produtos e serviços ou a melhoria daqueles já existentes.



Para isso, é preciso entender as demandas do mercado e, a partir dessa análise, encontrar lacunas nas ofertas atuais. Assim, é possível pensar em soluções inovadoras que atendam às necessidades do público-alvo,



A Abracem também destaca que, diversas vezes, as oportunidades estão dentro da própria empresa, como a possibilidade de inovação em processos internos. Melhorias em operações, logística ou gestão financeira podem resultar em aumento de produtividade e competitividade.

As empresas que adotam práticas mais sustentáveis também podem atrair um público mais engajado. Segundo a pesquisa realizada pela Descarbonize Soluções, 70% dos brasileiros consideram o comprometimento ambiental por parte das marcas como um critério essencial na decisão da compra de um produto.

Desenvolver ciclos produtivos mais preocupados com a maximização de recursos e a redução de desperdícios pode ser uma estratégia para as PMEs se posicionarem como líderes no segmento, promovendo uma imagem positiva e responsável diante de seus clientes.

