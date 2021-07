Mercado Central recebe exposição de carros antigos

O Mercado Central, administrado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), recebeu neste domingo (4) uma exposição de antigomobilistas – colecionadores de carros antigos.

A programação acontecerá todos os domingos do mês de julho a partir das 16 horas. A ação no ponto turístico faz parte da 1ª Exposição de Carros Antigos e é organizada pelo Antigos Club Car Macapá.

O diretor-presidente do Macapatur, Benicio Pontes, fala com entusiasmo sobre a exposição. “O Mercado é um importante espaço para promoção da nossa cultura e nossa história. Receber a exposição é um prazer, porque resgata a história automobilística de Macapá”, explica.

Seis carros antigos com datas de fabricação da década de 1970, 1980 e 1990 ficaram na área externa do Mercado Central. Os antigomobilistas levaram três Fuscas, um Opala Comodoro 1991, um Vectra e uma Parati também datado da década de 1990. A cada fim de semana novos carros vão ser expostos para os visitantes.

Colecionador de carros antigos, Helielson Jucá, também é presidente do Antigos Club Car Macapá e explica que a atividade de antigomobilista resgata a história através dos carros. “Estamos expondo aqui como uma forma de convite para a 1ª Exposição de Carros Antigos, mas também para mostrar para a nossa população um pouco da história”, detalha.

“O clube também agradece a parceria com o Macapatur, que abriu as portas do Mercado Central para a exposição”, completa o colecionador.

Lucas Costa

Instituto Municipal de Turismo

