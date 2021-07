Webinar discute futuro sustentável para a Zona Franca de Manaus

Nesta terça-feira (6), a partir das 10h, a iniciativa Uma Concertação Pela Amazônia e a revista Página 22 promovem o webinar “Entre origem e destino: imaginando futuros para a Zona Franca de Manaus (ZFM)”, com transmissão aberta e gratuita pelo pagina22.com.br/youtube. Buscando novos horizontes para a área que existe há mais de 50 anos na ZFM, o evento quer colocar em pauta os modelos de negócios presentes, mudanças propostas, estudos sobre a área e o desenvolvimento regional.

A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi criada em 1967 com objetivo de criar um centro industrial, comercial e agropecuário no interior da Amazônia. É formada por 450 empresas, que juntas oferecem aproximadamente 500 mil empregos diretos e indiretos no Polo Industrial de Manaus (PIM), que tem sete subsetores que respondem por mais de 90% da produção e faturamento concentrado em três produtos: televisores LCD, telefones celulares e motocicletas.

O objetivo do webinar é discutir o futuro da área, alinhando as novas expectativas e modelos de negócios que valorizem a floresta e a biodiversidade presente na região. Há ainda muitas diferenças em relação às mudanças na ZFM, tendo de um lado quem alegue ganhos sociais, econômicos e ambientais com o modelo atual e de outro lado estudos que apontam necessidades de mudanças e aperfeiçoamento das políticas aplicadas na ZFM.

Os participantes do debate vão conversar sobre iniciativas para melhorias e integração das potencialidades da Amazônia com as cadeias produtivas locais, como unir os benefícios que a floresta oferece com as necessidades da população, subutilização de produtos amazônicos que podem impulsionar uma nova fase na Zona Franca de Manaus e as dificuldades que vem sendo encontradas nesse processo.

Participarão dos debates a doutora em economia e Coordenadora de Avaliação de Política Pública no Climate Policy Initiative (CPI), Amanda Schutze; o Conselheiro da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Ex-Secretário Executivo da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, Ex-Superintendente da Suframa, Ex-Secretário de Planejamento do Estado do Amazonas, Thomaz Nogueira; o professor titular da Universidade Estadual do Amazonas, PhD pela Universidade do Tennessee nos EUA, Coordenador da área de Tecnologia de Madeira do INCT – Madeiras da Amazônia e pesquisador titular aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Estevão de Paula. Os participantes vão conversar sobre os temas norteadores e também interagir com o público, que poderá participar enviando perguntas sobre o tema no chat da transmissão.

