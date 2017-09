Fumaça de queima da Amazônia danifica células do pulmão e pode levar a câncer

A fumaça emitida em queimadas da floresta amazônica tem a capacidade de provocar danos no DNA das células pulmonares humanas levando à sua morte. Mesmo as que sobrevivem podem sofrer mutações com potencial de evoluir para um câncer de pulmão.

Essa é a principal descoberta de uma pesquisa brasileira publicada nesta quinta-feira, 7, na revista Scientific Reports. Os autores, liderados pela bióloga Nilmara de Oliveira Alves, da USP, avaliaram os efeitos em células pulmonares expostas a concentrações de poluentes iguais às encontradas em locais com queimadas na Amazônia.

O grupo que reuniu pesquisadores da USP, da UFRN, da Fiocruz e da UFRJ observaram que partículas finas e ultrafinas emitidas nas queimadas – que, por seu tamanho diminuto são capazes de penetrar nos alvéolos pulmonares -, provocam uma inflamação alta, seguida de estresse oxidativo, que pode levar a autofagia (suicídio celular) e lesões no DNA que podem fazer com que as células se reproduzam desordenadamente ao ponto de levar à formação de câncer.

Estudos anteriores já tinham constatado que todo ano, nos meses de setembro e outubro, que são de seca, quando os focos de incêndio disparam na Amazônia, uma nuvem de fumaça cobre a região causando problemas respiratórios na população. Cerca de 10 milhões de pessoas vivem na região.

A pesquisadora Sandra Hacon, da Fiocruz do Rio, co-autora do novo trabalho, havia encontrado uma forte associação entre queimadas e efeitos na saúde a partir de análise de dados do SUS e concentração de poluentes, mas ainda não se conheciam os mecanismos de ação dos poluentes.

