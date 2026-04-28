Chefs do Amapá representam Polo de Referência em Gastronomia da Amazônia em festival de Roraima

Participação no Viva Roraima fortalece estratégia de valorização da identidade regional e posiciona o estado no cenário gastronômico nacional

Maria Cândida Ferreira

O Polo Sebrae de Referência em Gastronomia da Amazônia, ganha projeção regional com a participação dos chefs Floraci Dias e Antônio Filho, naCozinha Show, do Festival Viva Roraima 2026. A ação foi realizada no período de 24 a 26 de abril, no Parque Anauá, em Boa Vista (RR). Convidados pelo Sebrae Roraima, os profissionais representam o estado em uma das principais vitrines gastronômicas da regiãoNorte.

Durante a programação, a Chef Floraci Dias apresentou o prato ‘Feijoada de Pirarucu’, no último sábado (25), e o Chef Antônio Filho, levou aopúblico o ‘Arroz de Filhote’, neste domingo (26). As apresentações integraram a agenda da Cozinha Show, espaço voltado à valorização dos ingredientes amazônicos por meio de experiências culinárias e demonstrações ao vivo.

A participação dos chefs está alinhada às estratégias do Polo de Referência em Gastronomia da Amazônia e ao Projeto Chefs de Origem, iniciativaque valoriza a identidade cultural, a ancestralidade e o uso de insumos regionais como diferenciais competitivos da gastronomia brasileira.

Para a gestora do Polo Sebrae, Elisangela Ramos, a presença dos chefs no evento reforça o posicionamento estratégico do estado no setor.

“A participação em um evento como o Viva Roraima fortalece a presença da gastronomia amapaense no cenário regional e nacional. Estamos trabalhandopara consolidar uma agenda estruturada, que valorize nossos ingredientes, nossos saberes e a identidade amazônica como ativos econômicos. Esse movimento amplia oportunidades para os pequenos negócios e contribui para o desenvolvimento do setor de forma integrada”,destaca a gestora, Elisangela Ramos.

Integração

O festival promove a conexão entre estados da Amazônia, para incentivar a troca de experiências entre chefs, o fortalecimento de redes colaborativase a construção de soluções conjuntas para o desenvolvimento da gastronomia regional. A programação reúne profissionais de diferentes regiões do país, como Denise Rohnelt, Hélio Dias e Paulo Machado (MS), além de convidados que apresentam receitas baseadasem ingredientes típicos da biodiversidade amazônica.

Valorização

A Cozinha Show do Festival Viva Roraima destaca o uso de peixes de água doce, frutas nativas como buriti e cupuaçu, além de farinhas regionais,com preparos que aliam tradição, inovação e identidade cultural. As aulas foram abertas ao público e buscaram aproximar a gastronomia da cultura local, incentivando o consumo de produtos regionais.

Estratégia

A iniciativa reforça o papel da gastronomia como vetor de desenvolvimento econômico, turístico e cultural na Amazônia. Para o Sebrae, açõescomo essa ampliam a visibilidade dos pequenos negócios, estimulam a inovação e contribuem para o posicionamento estratégico da produção local em novos mercados.

Parceria

O evento é realizado pelo Sebrae Roraima, em parceria com o Governo do Estado de Roraima, com apoio do Serviço Social do Transporte, ServiçoNacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

Serviço:

Sebrae no Amapá

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