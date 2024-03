Sebrae promove Palestra Marketing Digital para Campanhas com especialista em comunicação política

O evento é voltado para empresas de comunicação e marketing, profissionais de comunicação, social mídia e publicidade ou que desejam atuar no cenário político

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove Palestra Show – Marketing Digital para Campanhas: ‘Redes Sociais e o Caminho para o voto’, ministrada pelo estrategista digital e especialista em comunicação política, Marcello Natale. O objetivo é contribuir de forma relevante com iniciativas empreendedoras à promoção e aos processos de campanhas, por meio da utilização das ferramentas do marketing digital e da comunicação assertiva. A palestra acontece na sede da instituição, no Auditório Campos do Laguinho, na terça, 9 de abril, às 19h.

“A ação inovadora realizada pelo Sebrae, proporciona que agências de comunicação e profissionais da área de marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, assessoria parlamentar, advogados, administradores e demais profissionais tenham uma oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos na área de marketing digital para atuar no cenário político e eleitoral”, destaca o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Maikon Richardson.

Palestrante

O palestrante é estrategista digital e especialista em comunicação política, lidera equipes em campanhas eleitorais pelo Brasil desde 2012. Com experiência em mais de 120 equipes, coordenou projetos de mídia paga e planejamento digital em agências de propaganda, além de ser sócio na agência Bn3 – Marketing Baseado em Números, organizador do COMPOL BRASIL e fundador do Clube do Carteiro, contribui ativamente para o cenário político brasileiro.

Investimento

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da instituição, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE), na Secretaria de Cursos, localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 415, Laguinho ou na Loja Online do Sebrae no Amapá. O investimento para participar da palestra será de R$ 50 reais e as vagas são limitadas.

Coordenação

A Palestra Marketing Digital para Campanhas: ‘Redes Sociais e o Caminho para o voto’, é coordenada pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Maikon Richardson; e pela coordenadora e analista, Nelma Pires.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

