1ª Folia Literária Internacional do Amapá movimenta mais de 20 mil pessoas em três dias de programação

Com mais de 10h de atividades por dia, o evento enalteceu a literatura e a cultura, aproximando autores do Brasil e do mundo, em Macapá.

Por: Rafaela Bittencourt

A 1ª Folia Literária Internacional do Amapá encerrou no domingo, 29, em grande estilo com show nacional da dupla Kleiton e Kledir, compositores de sucesso da MPB, no palco Remanso, no Parque do Forte, às margens do Rio Amazonas, na orla de Macapá.

Foram três dias de evento que movimentou mais de 20 mil visitantes na “Cidade Literária”, construída especialmente para abrigar uma programação diária de mais de 10 horas de atividades ligadas à literatura e cultura, com oficinas, palestras, mesas temáticas e apresentações artísticas e musicais.

O evento, promovido pelo Governo do Estado, reuniu cerca de 54 escritores e artistas locais, além de 14 autores de outras regiões do Brasil e do mundo. Foi a primeira programação voltada para a valorização do livro, da leitura e dos autores amapaenses, após 10 anos.

A feira literária integra o plano de gestão do Governo do Amapá e foi realizada em parceria com as Organizações Culturais da Amazônia (OCA Produções), com apoio dos senadores, Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae-AP).

“A Folia Literária é a realização de um sonho, com incentivo à formação de novos leitores, a produção literária e ao consumo daquilo que já temos por aqui; estamos vivendo um momento de retomada, após dez anos sem uma feira dedicada a literária no estado, que se torna histórico e fundamental para a difusão de uma política cultural fortalecida. Estamos animados e já pensamos na possibilidade de, no próximo ano, levar esse grande projeto para outros municípios do Amapá”, explica a secretária de Cultura, Clicia Vieira Di Miceli.

A edição 2023 do evento também referência e trouxe homenagens a escritores importantes da literatura do estado, como Alcy Araújo e Ivo Torres, além de Mauro Guilherme, Aracy Mont’Alverne, Isnard Lima e Antônio Munhoz, que deram nome aos espaços que compuseram a “Cidade Literária”.

Os autores e artistas locais também puderam fazer intervenções livres no ambiente e interagir com o público. Apreciadora da arte desde a infância, a acadêmica de letras, Dafne Souza, de 18 anos, prestigiou a Folia. A jovem tatuou em seu braço um dos poemas de Ivo Torres, com o verso: “Meu amor, o alvo da primavera é você”.

“O poema marca a noite de hoje, é algo que eu vou recordar com certeza. Eu acabei fazendo essa tatuagem, pois realmente foi um momento muito especial. Ver esse investimento na literatura aqui no Amapá é algo muito bom. É a primeira vez depois de um tempo que atividades culturais estão sendo realizadas no estado e eu acho que registrar isso é mais do que essencial”, conta a estudante.

O evento também possibilitou 11 mesas temáticas e o lançamento de livros de autores amapaenses. Foram cerca de 12 lançamentos e sessões de autógrafos, que ocorreram no espaço Gengibirra Literária Isnard Lima. A “poeta inflamada”, como é conhecida Adna Selvage, lançou um livro autoral, denominado “A dependência do amor”, um dos muitos buscados durante a programação.

“Para mim é a realização de um sonho. Eu tenho 30 anos e levei toda a minha vida para acreditar que eu era capaz de conseguir fazer isso. Nunca tinha visto algo tão grandioso voltado para a literatura no Amapá. Tô muito emocionada e grata por essa oportunidade, onde muitos artistas, e principalmente mulheres, puderam ter seu trabalho valorizado e reconhecido”, reforça Adna, que fez questão de levar a família.

Oficinas

As oficinas literárias realizadas nos três dias de evento contaram com público médio de 30 participantes. As atividades contaram com produção de textos, que passarão por curadoria dos oficineiros e integrarão um livro temático, como resultado do trabalho desenvolvido.

A oficina, “A Outra Voz”, reuniu apaixonados por poesia no Barracão Palavras Mauro Guilherme. “Com a iniciativa dessa Folia Literária, nós vivemos aqui uma espécie de retomada pelos caminhos da cultura, que ficou sem receber atenção durante esses últimos anos, exatamente por ser um elemento transformador”, destacou Moura.

1ª Folia Literária Internacional do Amapá

A 1ª Folia Literária Internacional do Amapá, ambientada no Parque do Forte, às margens do Rio Amazonas, na orla de Macapá, reuniu renomados escritores do país e outras partes do mundo com uma vasta programação de palestras, oficinas, apresentações culturais e shows musicais.

A estrutura da feira contou com mais de 20 boxes e 2 barracões, onde foram realizadas várias atividades de expressões artísticas. Além disso, o espaço teve o Corredor Literário, com estandes de livrarias e a Cápsula do Tempo Virtual, do “Amapá 80 Anos”.

Foto: Jhon Martins, Jorge Junior e Márcia do Carmo/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...