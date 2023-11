GEA divulga lista preliminar dos vencedores do Prêmio Robério Nobre

Ainda cabem recursos até a publicação do resultado definitivo. Primeiro colocado de cada categoria receberá R$ 6 mil.

Por: Kelison Neves

O Governo do Amapá divulgou nessa terça-feira, 31, o resultado preliminar dos vencedores do 3º Prêmio Amapá de Ciência, Tecnologia e Inovação – Robério Nobre. A premiação busca valorizar e incentivar pesquisadores, empresas de base tecnológica e profissionais de comunicação com trabalhos de destaque e inovação no estado, ao longo do ano. Ainda cabem recursos até a divulgação do resultado definitivo.

CONFIRA O RESULTADO PRELIMINAR AQUI

Os classificados em 1º lugar em cada categoria receberão troféus, certificados, e premiação de R$ 6 mil, além de serem indicados ao Prêmio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) de Ciência, Tecnologia e Inovação – Professora Johanna Döbereiner.

O edital do prêmio foi elaborado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap) e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia (Setec).

Homenagem

O prêmio de incentivo à ciência e inovação leva o nome de Robério Aleixo Nobre, falecido em abril de 2021, aos 62 anos, vítima da Covid-19.

Robério Nobre foi meteorologista, bacharel em direito e servidor de carreira da Embrapa, com longo histórico de contribuição, incentivo e implementação de modelos de desenvolvimento sustentável e inovação científica no Amapá.

Ao longo de sua extensa trajetória pública, foi também diretor da Companhia de Gás do Amapá, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Rural e diretor da Agência de Desenvolvimento do Amapá (Adap), hoje Agência Amapá. Estava no cargo de secretário de Estado do Meio Ambiente quando faleceu.

Foto: Maksuel Martins/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

