Vereador Renato Oliveira, de Embu das Artes (SP), é detido dentro de piscina por injúria racial

Caso ocorreu em um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro; parlamentar foi conduzido à 32ª DP

O vereador Renato Oliveira (MDB), presidente da Câmara de Embu das Artes, no interior de São Paulo, foi detido no último domingo (23) sob acusação de injúria racial. Segundo testemunhas, ele estava na piscina de um condomínio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando foi advertido por um funcionário sobre o uso de caixas de som no local e passou a insultá-lo com frases de cunho racista.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Oliveira aparece sendo detido por policiais militares, que foram acionados ao local. Uma das gravações mostra que o parlamentar se recusou a sair da piscina onde estava, alegando não ter cometido nenhum crime, enquanto um dos policiais entra na água para retirá-lo. O vereador resiste à prisão.

Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirma que as partes e as testemunhas foram 32ª DP (Taquara). No entanto, não têm confirmação de dados ou qualificação das pessoas envolvidas. Leia abaixo:

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no domingo (23/01), policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar ocorrência envolvendo relato de princípio de tumulto em um condomínio localizado no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. No local, uma pessoa relatou que outra pessoa teria cometido injúria por preconceito. As partes e testemunhas foram conduzidas para a 32ª DP.”

O site da TV Cultura também entrou em contato com o MDB e aguarda posicionamento.

