Leitos de UTI pediátricos para Covid-19 apresentam ocupação máxima em Salvador

A cidade de Salvador tem 100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica ocupados por pacientes com Covid-19. Dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) no sábado (22).

Já os leitos de enfermaria para crianças tem 70% de ocupação. A situação se agravou com a circulação da variante Ômicron pelo estado e pelo país.

Leia também: Crianças entre zero a quatro anos são mais vulneráveis a Covid-19, diz levantamento

No caso do público adulto, 60% dos leitos de UTI estão ocupados, enquanto os de enfermaria apresentam 69%.

O estado atingiu 4.225 novos casos e 18 óbitos ontem e chegou a marca de 18.314 pessoas contaminadas com o vírus no momento.

Leia também: São Paulo: Vacinação contra a Covid-19 acontece em parques e farmácias neste domingo (23)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado