Amapá Encena: Governo do Estado apresenta mais de 40 espetáculos teatrais em celebração à Semana Santa

Apresentações começam nesta quarta, 27, com valorização da produção teatral e de artistas amapaenses.

A partir desta quarta-feira, 27, até domingo, 31, o Governo do Estado promove o ‘Amapá Encena’, circuito de espetáculos teatrais que marcam a Semana Santa. A programação conta com 47 espetáculos distribuídos pelos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Vitória do Jari, Tartarugalzinho e Calçoene.

O evento, coordenado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), conta com fomento de R$ 265 mil e incentiva produções de artistas e companhias teatrais locais, como estabelece o Plano de Governo. Entre as atrações do ‘Amapá Encena’, está o tradicional espetáculo ‘Uma Cruz para Jesus’.

O diretor da peça teatral, Amadeu Lobato, destaca a alegria de completar 45 anos da encenação, que traz momentos de reflexão para o público. Em 2024, o espetáculo traz novo texto e participação do cantor Osmar Junior.

“Esse ano trazemos um novo texto e também uma parceria com o cantor Osmar Júnior, em que ele “musicou” textos que estarão no espetáculo. São mais de 90 pessoas envolvidas, que trabalham e atuam de forma gratuita para levar a palavra do perdão aos espectadores”, destaca Lobato.

A secretária de Cultura, Clícia Vieira Di Miceli, reforça que o incentivo à cultura e valorização do artista local faz parte do Plano de Governo, e que desde 2023, a gestão estadual apoia espetáculos teatrais e outras atividades que aproximam o público de ações culturais.

“Este ano, são 47 belos projetos dedicados a esse calendário cultural da Semana Santa, com investimento, incluindo a Uma Cruz para Jesus, espetáculo que já faz parte da programação amapaense nesse período”, reforça Clicia.

O espetáculo “Uma Cruz para Jesus” acontece na quinta-feira, 28, e na sexta-feira, 29, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, a partir das 18h30.

Confira a programação completa do ‘Amapá Encena’:



Quarta-feira, 27

Musical Aleluia (Cia Viva de Teatro)

Hora: 9h

Local: Escola Municipal Professor Gerson Trindade Pereira, na Rodovia Duca Serra, bairro Marabaixo, Macapá

Os milagres de Jesus, o martírio de Maria (Maré)

Hora: 16h

Local: Escola Municipal Professor Gerson Trindade Pereira, na Rodovia Duca Serra, bairro Marabaixo, Macapá

A cruz não foi o fim (Dart’luz)

Hora: 18h

Local: Centro de Experimentação Artística e Cultural Encanto dos Alagados – Avenida José Mauro do Nascimento, bairro do Muca, Macapá.

O filho de Maria (Companhia Pé na Lua)

Hora: 19h

Local: área da ‘Caesinha’, no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá

Paixão e Reflexão de Cristo (Companhia do Riso)

Hora: 19h

Local: Escola Municipal Esforço Popular, Avenida Raimundo Ferreira da Silva, bairro Novo Buritizal, Macapá.

Cristo por Elas (Movimento Desclassificáveis)

Hora: 19h

Local: Escola Municipal Expedicionario Wilson Malcher, na Rua João de Castro Sussuarana, 110, Jardim Marco Zero, em Macapá.



A santa paixão (Companhia de Teatro ‘Que maravilha!’)

Hora: 19h

Local: Centro Comunitário da Ilha de Santana

Quinta-feira, 28



Trajetória (Zaguar)

Hora: 17h

Local: Parque do Jandiá, bairro Cidade Nova, Macapá

A verdadeira história da páscoa (Trupe da Alegria)

Hora: 17h

Local: Residencial São José, no centrinho, Novo Buritizal, Macapá.

A saga de Cristo (Companhia Marco Zero)

Hora: 20h

Local: Teatro do Marco Zero, Avenida Oscar Santos, 397, bairro Perpétuo Socorro, em Macapá

Sexta-feira, 29



Martírio de Cristo (Valores da Terra)

Hora: 16h

Local: Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Travessa Padre Antônio Valente Flexa, s/n, Mazagão.

3º Louvor da Páscoa – Redenção (Cena Livre)

Hora: 16hh

Local: Centro Comunitário da Ilha de Santana.

Paixão de Cristo – A Última Ceia

Hora: 16h30

Local: Escola Municipal Janice Melo Palmerim, na Avenida Catarina Madureira, 46, Fazendinha, Macapá

Hyeshua (Companhia Pés do Palco)

Hora: 16h30

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rua General Ubaldo Figueira, 596, Centro, Santana

Via Sacra Viva (Companhia Teatral Entre Palcos)

Hora: 16h30

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rua General Ubaldo Figueira, 596, Centro, Santana.

A vinda do filho de Deus (Imaginários)

Hora: 17h

Local: CEU das Artes Zona Norte, na Avenida Carlos Lins Cortes, s/n, Infraero II, Macapá.

Desafio de Deus (Língua Solta)

Hora: 18h

Local: município de Tartarugalzinho.

O Messias (Santa Art’s)

Hora: 19h

Local: Paróquia Santa Cruz, na Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, Jardim Felicidade, Macapá.

Via Sacra – Paixão e Morte de Cristo (Companhia Santa Inês)

Hora: 19h

Local: Master Soccer Arena Society, na Rua Rio Grande do Norte, 93, Santa Inês, Macapá.

Dolorosa paixão (Elenco independente)

Hora: 19h

Local: comunidade quilombola do Ambé, em Macapá

Paixão, morte e ressurreição de Cristo (Associação Grupo de Amigos Braços Fortes, Mãos Amigas)

Hora: 19h

Local: rotatória do bairro Prainha, Vitória do Jari

Via Sacra – Ressurreição de Cristo (Companhia Calçoarte de Teatro)

Hora: 19h

Local: Audithorium Eventos, Calçoene.

Foi por você (Anfiteatro e Cia)

Hora: 19h

Local: Praça do Paraíso, Rua Presidente Médici, 550, Santana.

Ressurreição (Paz nas Ruas)

Hora: 20h

Local: Assembleia de Deus Nova Vida, em Santana

Sábado, 30



O Auto da Estrela Guia – Nascimento e Paixão de Cristo (Companhia de Artes Tucuju)

Hora: 16h30

Local: ONG Humanizarte, na Rua Luiz Azarias Número, 1102, Zerão, Macapá

O Nazareno, filho de Deus (Artes Piracuí)

Hora: 16h30

Local: barracão da Tia Gertrudes, na Avenida Duque de Caxias, 1187, Central, Macapá

À procura de Jesus (Educart)

Hora: 16h30

Local: Centro Comunitário do Abacate da Pedreira

A maior verdade (Boca de Cena)

Hora: 17h

Local: Igreja Nossa Senhora dos Remédios, no Ramal Nossa Senhora dos Remédios, Km 9, atrás do Balneário Havaí, Macapá.

Auto da Paixão do Senhor (Língua Solta)

Hora: 17h

Local: Ponto de Cultura Língua Solta – Avenida Maria de Oliveira Colares, 1491, Nova Brasília, Santana.

Nazareno, o contador de histórias (Cia Equinócio)

Hora: 17h30

Local: Residencial Jardim Açucena, Centro de Múltiplo Uso, Cuba de Asfalto.

A paixão de Cristo, segundo dez mandamentos (Pirlimpimpim)

Hora: 18h

Local: Centro Comunitário do Abacate da Pedreira.

Um certo Jesus (Cia Grande Porte)

Hora: 18h

Local: Centro de Experimentação Artística e Cultural Encanto dos Alagados – Avenida José Mauro do Nascimento, bairro do Muca, Macapá

Caminho da Luz (Gera)

Hora: 18h30

Local: Comunidade de Campina Grande, km 21, Macapá

Cristo Vive, o verdadeiro sentido da Páscoa (Companhia Mania de Brincar)

Hora: 18h30

Local: Residencial Jardim Açucena, Centro de Múltiplo Uso, bairro Cuba de Asfalto.

A Paixão (Companhia Turma da Tia Bijuu)

Hora: 19h

Local: Centro de Experimentação Artística e Cultural Encanto dos Alagados, na Avenida José Mauro do Nascimento, bairro do Muca, Macapá.

Cristo Rei, o espargir do amor (Companhia Trupe Cênica)

Hora: 19h

Local: Rua Francisco Azarias da Silva Coelho Neto, s/n, Central, Macapá

As faces de Cristo (Companhia Cangapé)

Hora: 20h

Espaço Cangapé, na Avenida Quarta, 470, bairro do Araxá, Macapá

Domingo, 31



Paixão de Cristo para crianças (Companhia Teatro em Cena)

Hora: 9h40

Local: Igreja Divino Espírito Santo, na Avenida Nessi Cambraia Silva, 1008, Pantanal, Macapá.

Jesus, a luz do céu – Segundo Longino (Movimento Cênico Artheatrum)

Hora: 16h

Local: Escola Municipal Goiás, na Rua São Francisco De Assis, 62, Comunidade Do Coração, Macapá

Via Sacra na ponte (Hemisfério)

Hora: 16h30

Local: Centro de Experimentação Artística e Cultural Encanto dos Alagados, na Avenida José Mauro do Nascimento, Muca, Macapá

Santa Páscoa (Amigos da Cultura)

Hora: 16h

Local: Praça Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Professora Cora de Carvalho, Central, Macapá

A Páscoa do Tio Nescau (Cia de Teatro Tio Nescau)

Hora: 17h

Local: Ponto de Cultura Língua Solta, Avenida Maria de Oliveira Colares, 1491, Nova Brasília, Santana

Nazareno, o revolucionário (Língua de Trapo)

Hora: 18h

Local: CEU das Artes Zona Norte, na Avenida Carlos Lins Cortes, s/n, Infraero II, Macapá

O Judas – o beijo sagrado (Bando de Teatro)

Hora: 19h

Local: CEU das Artes Zona Norte, na Avenida Carlos Lins Cortes, s/n, Infraero II, Macapá

Paixão de Cristo, o homem que lutou por nós (Companhia Mania de Brincar)

Hora: 19h

Local: Centro de Múltiplo Uso do Residencial Jardim Açucena, no bairro Cuba de Asfalto, em Macapá

Sacra Alegria (Companhia Teatração)

Hora: 21h

Escola Estadual Rivanda Nazaré da S. Guimarães, na Rua Cícero Marques de Souza, 2874, Novo Horizonte, Macapá



