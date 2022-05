Cursos de informática em comunidades da Amazônia beneficiam 120 ribeirinhos e indígenas 

Para promover a qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho em localidades afastadas de grandes centros urbanos, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Americanas, promove cursos de informática em comunidades indígenas e ribeirinhas no interior da Amazônia.

Ao todo, 120 moradores de Unidades de Conservação (UCs) são beneficiados com as aulas. As atividades acontecem de forma remota e presencial em três Núcleos de Inovação e Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Nieds): Núcleo Assy Manana, localizado em Manaus; Núcleo Agnello Bittencourt, no município de Iranduba; e Núcleo Márcio Ayres, na cidade de Uarini. As aulas são realizadas diariamente, com carga horária de 80 horas.

O supervisor dos núcleos da FAS, Rafael Sales, explica que o objetivo das formações é qualificar profissionalmente os moradores das áreas protegidas. “Sabemos que as pessoas que estão distantes de centros urbanos são prejudicadas pela falta de oportunidades. Assim, o objetivo é levar esses cursos para dentro dos Nieds, para empoderar e engajar os povos da floresta”, afirma o gestor.

O primeiro curso foi o de informática básica e a FAS deverá ainda realizar um módulo avançado do curso para os estudantes. Uma das alunas beneficiadas é a técnica de enfermagem, Neurilene Cruz da Silva, 38 anos, indígena do povo Kambeba e moradora da comunidade Três Unidos, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro, a 60 quilômetros de Manaus e gerenciada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (Sema).

Neurilene afirma que as aulas vão beneficiá-la no âmbito profissional e pessoal. “O curso está me ajudando muito em relação ao conhecimento de informática, que eu não tinha. Acredito que vai me ajudar muito no meu trabalho, porque hoje em dia tudo o que fazemos envolve o uso da tecnologia. Então, saber utilizar um computador é essencial. Agradeço a oportunidade oferecida pela FAS, assim como a paciência dos professores que estão nos dando essa formação”, diz.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

