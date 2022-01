BBB 22: conheça as profissões dos participantes da pipoca

Tem Brother formado em Medicina, Publicidade, Biologia, entre outras áreas

O Big Brother Brasil é um dos programas mais aguardados pelo público. O programa, que começou na última segunda-feira (17), reúne um time de personalidades públicas – conhecidos como camarote – e anônimos – conhecidos como pipoca. O programa que era comandado pelo jornalista Tiago Leifert passa a ser apresentado pelo também jornalista Tadeu Shmidt.

Além das discórdias, festas e todo o entretenimento que o programa gera, muitos acompanhantes do reality ficam curiosos para saber um pouco mais sobre cada jogador. Por isso, fizemos uma lista com a formação acadêmica de todos os brothers da casa. Confira!

Pipoca BBB 22

– Bárbara Heck, 29 anos, Novo Hamburgo (RS): formada em Comunicação pela Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos). Atua como Relações Públicas e modelo. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, estava cursando pós-graduação em Neurociência pela PUCRS.

– Eliezer Netto, 31 anos, Volta Redonda (RJ): designer e empresário, dono de um escritório na área da Publicidade.

– Eslovênia Marques, 25 anos, Caruaru (PE): estudou Física por quatro anos na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é estudante de Marketing.

-Jessilane Alves, 26 anos, baiana criada em Valparaíso de Goiás: bióloga e professora de Biologia formada pela Universidade Paulista (Unip). Pós-graduada em Libras pela Faculdade de Tecnologia de Palmas e Mestre em Ensino da Biologia pela Universidade de Brasília (UnB).

– Laís Caldas, 30 anos, Crixás (Goiás): formada em Medicina pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (Facene/Famene). Atualmente, está finalizando especialização em Dermatologia e atua como clínica geral na área.

– Lucas Bissoli, 31 anos, Vila Velha (ES): formado em Engenharia pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Estudante do curso de Medicina na Universidade de Vila Velha (UVV). Pretende se especializar em Nutrologia.

– Luciano Estevan, 28 anos, Florianópolis, (SC): ator, bailarino e influenciador digital. Trabalha atuando como o personagem Lipe no canal infantil do YouTube “Gato Galáctico”.

– Marcos Vinicius (Viny), 23 anos, Crato (CE): bacharel em Direito formado pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão). Antes de entrar no BBB 22, fazia vídeos humorísticos na internet.

– Natália Deodato, 22 anos, Belo Horizonte (MG): modelo, promotora de eventos, designer de unhas e ajuda a mãe em um salão de beleza desde a pandemia.

– Rodrigo Mussi, 36 anos, São José dos Campos (SP): formado em Administração. Tem pós-graduação em Marketing e atua como gerente comercial.

Teste vocacional

O teste vocacional é uma ferramenta utilizada para se ter um direcionamento sobre qual profissão seguir, identificando a compatibilidade da pessoa com as áreas existentes no mercado de trabalho e o seu perfil motivacional. É possível fazer o teste vocacional grátis na internet, que pode ser útil acompanhado de orientação de um profissional de Psicologia especializado em orientação vocacional.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

