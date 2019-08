Prazo para bolsas remanescentes do Prouni encerra hoje (19)

A data sofreu alteração por conta de instabilidades no site do programa

As inscrições para a primeira etapa das bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) irão ser encerradas até o fim dessa segunda-feira, dia 19. Neste momento, apenas os candidatos ainda não matriculados na instituição de ensino superior (IES) a qual desejam uma vaga podem se inscrever. Quem for selecionado deverá comparecer na instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição para comprovar as informações prestadas

Estão aptos a participar do processo brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham feito qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação. Também estão aptos professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que não tenham participado do Enem. Estes podem se inscrever às bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

O prazo se encerraria na última sexta-feira (16). Entretanto, por conta de uma instabilidade nos portais entre 5 e 7 de agosto, o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais tempo aos estudantes e instituições. O prazo final para inscrição de candidatos já matriculados na faculdade em que deseja se inscrever não sofreu alterações, encerra dia 30 de setembro.

* Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...