Prefeitura de Macapá e Ministério da Saúde promovem ação de testagem para Covid-19

A iniciativa será neste sábado (22), na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Neste sábado (22), a Prefeitura de Macapá e o Ministério da Saúde estarão juntos na promoção de uma ação de testagem para Covid-19 na capital. A iniciativa visa identificar possíveis casos de infecção por coronavírus na capital.

Para realização do teste é necessário estar com sintomas e apresentar documento oficial com foto e CPF.

A ação acontecerá em toda região Norte e em Macapá, as equipes de trabalho da Prefeitura e do Ministério da Saúde estarão concentradas na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, das 8h às 16h.

“A Secretaria Municipal de Saúde estará junto do Ministério da Saúde nesta ampliação da testagem para identificação de possíveis casos de coronavírus na capital e para isso estamos disponibilizando parte da nossa força de trabalho a fim de tornar este processo o mais célere possível”, reforçou a secretária interina de Saúde, Alessandra Reis.

Outros pontos para exame

Além da quadra da Igreja Jesus de Nazaré, a Prefeitura de Macapá disponibilizará mais três pontos para que a população tenha acesso aos testes.

“Pedimos a colaboração de todos para que somente quem realmente estiver apresentando sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, febre ou confusão mental façam o teste”, completou Alessandra.

Os exames para detecção de possíveis casos de coronavírus poderão ser feitos das 8h às 16h, nos seguintes locais:

– Drive-thru da Praça Floriano Peixoto

– Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes

– CEU das Artes da zona sul

Secretaria Municipal de Comunicação Social

