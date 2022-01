Randolfe Rodrigues se encontra com Lula em SP para conversa sobre o futuro do Brasil e do Amapá

O ex-presidente Lula (PT) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se encontraram, nesta sexta-feira (21), em São Paulo. A reunião foi divulgada pelas redes sociais de ambos.

Segundo Randolfe, a conversa entre os dois “teve como objetivo discutir o futuro do Amapá e do Brasil”. “Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro”, escreveu o senador.

Hoje reuni com o ex-presidente @LulaOficial, em São Paulo. Foi uma conversa boa, que teve como objetivo discutir o futuro do Amapá e do Brasil.



Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro! pic.twitter.com/J5CSDJGjO0 — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) January 21, 2022

Já Lula definiu a conversa sobre o futuro do Brasil como “boa”. Segundo a pesquisa PoderData, o pré-candidato do PT à presidência lidera as intenções de voto, com 42%, 14 pontos percentuais à frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).https://f8b567f16f591192fa11b5557c6d4334.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Veja a publicação:

Hoje tive uma boa conversa com o senador @randolfeap sobre o futuro do Brasil.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/V0HJR4MmJZ — Lula (@LulaOficial) January 21, 2022

