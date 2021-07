Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população de Macapá

A Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (Semsa) realiza no período de 5 a 9 de julho a terceira etapa da campanha de vacinação contra a Gripe Influenza para todos os públicos, com idade a partir de seis meses de vida.

A decisão sobre a ampliação do público-alvo foi anunciada no sábado (3) pelo Ministério da Saúde, que recomenda um intervalo de 15 dias entre as doses da vacina contra covid-19 e da influenza. A iniciativa é decorrente da baixa procura pelo imunizante nos tempos de pandemia de coronavírus.

Para vacinar, é necessário que a pessoa apresente documento de identidade, cartão do SUS, CPF e cartão de vacina. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

A secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg, explica que a meta é garantir a cobertura vacinal para todos. O público pode procurar os postos de vacinação do município para receber a dose única do imunizante no período da manhã e tarde.

“Orientamos que a população procure os postos de vacina mais próximos à sua residência. Sabemos que a campanha contra a influenza ocorre paralela à campanha nacional contra a covid-19 e isso não impede que as pessoas tomem as duas vacinas, para que isso seja possível é necessário um intervalo de 15 dias entre os imunizantes”, conclui a gestora.

POSTOS DE VACINAÇÃO:

HORÁRIO: 8h às 18h

UBS BR-210

UBS Brasil Novo

UBS Pacoval

UBS Perpétuo Socorro

UBS Cidade Nova

UBS Rosa Moita

UBS Marabaixo

UBS Coração

UBS Fazendinha

UBS Pedrinhas

UBS Leozildo Fontoura

UBS Raimundo Hozanan

HORÁRIO: 15h às 18h

UBS São Pedro

UBS Congós

UBS Novo Horizonte

Cristiane Anaice

Secretaria Municipal de Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...