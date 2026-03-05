Última noite do Carnaval de Santana 2026 é confirmada após reforço nas medidas de segurança

Evento acontece neste sábado (7) após liberação do Corpo de Bombeiros e marca o encerramento da folia no município, semanas após tragédia que levou à suspensão temporária da programação.

A última noite do Carnaval de Santana 2026 está confirmada e será realizada neste sábado, 7 de março, após a liberação do alvará de certificação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. O documento atesta que a estrutura do circuito está apta para receber o público com segurança.

A autorização ocorreu após intervenções e ajustes na estrutura do evento. Com a regularização, a organização garante que o encerramento da programação acontecerá de forma segura e organizada para os foliões que aguardavam a retomada da festa.

A realização da última noite ocorre após a suspensão temporária da programação em fevereiro, motivada pela morte de uma jovem de 21 anos que sofreu choque elétrico durante o circuito do carnaval na avenida Santana. A vítima recebeu uma descarga elétrica ao encostar em uma estrutura metálica enquanto acompanhava um trio elétrico e foi levada ao hospital, mas já chegou sem sinais vitais.

O caso gerou grande comoção e levou autoridades municipais a suspenderem a programação para avaliação das condições de segurança do evento e realização de perícias técnicas no circuito da folia.

Encerramento da folia

Com a liberação da estrutura, a expectativa é que o encerramento do Carnaval reúna milhares de foliões. A programação contará com seis blocos de micareta, que devem animar o público ao longo da noite.

Além do aspecto cultural e festivo, o carnaval também representa uma importante fonte de renda para trabalhadores informais, ambulantes e empreendedores locais.

O empreendedor Waldomiro, conhecido na cidade como “Chapéu”, destacou o impacto econômico do evento para a população.

“O Carnaval é muita renda para Santana, para os empreendedores. É mais um dinheirinho no bolso. Bora brincar na paz, na felicidade, e todos os empreendedores ganharem mais um dinheiro para entrar no bolso”, afirmou.

Reconhecido como um dos maiores eventos carnavalescos da região Norte, o Carnaval movimenta diversos setores da economia local, como comércio, alimentação e serviços.

Com a liberação das autoridades e o reforço nas medidas de segurança, a última noite do Carnaval de Santana 2026, no município de Santana, promete encerrar a programação com festa, organização e expectativa de grande participação popular.

