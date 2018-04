GEA lança concursos para estudantes sobre o Programa Paz nas Escolas

O Governo do Estado do Amapá (GEA) lançou nesta quinta-feira, 12, cinco editais de concursos do Programa Paz nas Escolas. Os certames são voltados para os estudantes da rede estadual de ensino que deverão tratar o tema nas categorias: vídeo, desenho, mascote, paródia ou gincana solidária. O concurso foi anunciado durante a abertura do I Encontro de Coordenadores Pedagógicos (Coped), no auditório do Sebrae/AP, em Macapá. O edital será divulgado nos próximos dias no site da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

O vencedor de cada categoria ganhará um tablet. Já a escola vencedora da gincana solidária ganhará um kit multimídia. O concurso visa despertar e incentivar nos estudantes a cultura da paz, por meio de práticas que reforcem o sentimento humanitário de tolerância e estimular, na escola e na sociedade em geral um ambiente de respeito e paz, essenciais à convivência humana.

Cada escola fará um concurso interno e julgará o melhor trabalho que irá representá-la. Esse trabalho deverá ser encaminhado à Secretaria de Educação, a qual escolherá um vencedor em cada categoria. Todos os prazos e critérios de avaliação constam no edital. O resultado será divulgado no dia 3 de maio no site da Seed.

A premiação ocorrerá no Teatro das Bacabeiras, e está prevista para acontecer no dia 8 de maio, durante o lançamento oficial do Programa Educação para a Paz. Criado pela Lei nº 2.282/2017, a iniciativa fomenta a paz e a tolerância no ambiente escolar, por meio do diálogo e de práticas educativas. O programa também reúne vários projetos educativos da Seed em outras áreas, com parceiros, a exemplo da educação no trânsito.

Para a secretária de Educação, Goreth Sousa, o Programa Educação Paz nas Escolas, além desenvolver as competências socioemocionais dos estudantes, também servirá para monitorar os casos de violência nos colégios. “Precisamos enfrentar os desafios que envolvem o bullying, o preconceito racial e a intolerância nas escolas para termos um ambiente saudável de aprendizagem”, frisou.

Vídeo

Poderão participar do concurso de vídeo estudantes regularmente matriculados em todas as séries do ensino médio e das 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA/Médio) das escolas estaduais. Serão critérios de avaliação a pertinência do tema, a criatividade, originalidade, roteiro e fotografia dos vídeos.

Desenho

Do concurso de desenho, poderão participar estudantes do ensino fundamental (1º ao 5º ano) matriculados nas escolas estaduais. Serão avaliados os seguintes critérios: pertinência ao tema; vivacidade/traçado/colorido; originalidade/criatividade; impacto visual e apresentação.

Mascote

Haverá concurso para a criação do desenho do mascote, do qual poderão participar os estudantes matriculados no ensino fundamental II (6º ao 9º ano, com idade de 10 a 14 anos), ensino médio regular e EJA. O estudante ou responsável legal deverá apresentar uma declaração de que a obra é de sua própria autoria. Serão avaliados os seguintes critérios: pertinência ao tema; criatividade; originalidade e linguagem visual.

Paródia

O concurso de paródia é direcionado aos estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano) das escolas estaduais. Serão avaliados os critérios de pertinência ao tema como originalidade; criatividade; Música Popular Brasileira (MPB) e vocabulário da letra da paródia.

Gincana Solidária

Todas as escolas estaduais poderão participar da gincana solidária. O objetivo é arrecadar gêneros alimentícios não perecíveis, materiais de higiene pessoal, livros infantis, brinquedos e vestuários que serão entregues para instituições filantrópicas pelas comissões organizadoras de cada escola participante, sob a coordenação da Secretaria de Educação.

Cada escola deverá escolher uma instituição filantrópica e divulgar a gincana solidária nas salas de aula, nos meios de comunicação e nas redes sociais. A ação será realizada no próprio colégio. Após essa primeira etapa, a direção do estabelecimento de ensino deverá entregar a arrecadação à Seed para avaliar e pontuar cada escola.

A unidade de ensino vencedora será premiada com um kit multimídia. A premiação e a entrega dos materiais arrecadados às entidades filantrópicas ocorrerão durante a solenidade de lançamento oficial do Programa Educação para a Paz.

