Décima morte por Covid-19 em Macapá foi de uma profissional de saúde

O Município de Macapá tem 394 casos positivos de Covid-19 e 12 óbitos confirmados. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira, 22 de abril. O Município tem agora 1.037 casos descartados, 225 pessoas recuperadas e 746 exames que aguardam análise laboratorial.

O décimo segundo óbito registrado na capital é de uma mulher de 58 anos. Ela era profissional da saúde e estava internada desde 4 de abril. Estava com o diagnóstico de Covid-19 desde o dia 7 de abril, quando fez exame em um laboratório particular e recebeu o resultado positivo. Ela tinha como comorbidade a diabetes e faleceu na noite do dia 21 de abril.

Sobre a morte da servidora Gracinete Espíndola prefeito Clécio emite nota de pesar

É com profunda tristeza que a Prefeitura de Macapá informa o falecimento da técnica em enfermagem Raimunda Gracinete Assunção Espíndola Braga, ocorrido nesta terça-feira, 21 de abril, vítima de Coronavírus. Servidora municipal da Saúde, ela passou seus últimos anos trabalhando na Unidade Básica de Saúde Álvaro Corrêa. Mas, atualmente, estava afastada de suas atividades, desde 2019, devido a problemas relacionados à saúde.

Gracinete era uma mulher altruísta, determinada, forte e muito querida por todos. Contribuiu 22 anos com a saúde do município. Ela também era funcionária do quadro estadual e federal. Deixa companheira, filhos, neto e uma porção de amigos. Natural de Chaves, no Pará, ela completaria 59 anos no dia 7 de julho.

A Prefeitura de Macapá lamenta a morte da servidora e se solidariza com a dor de seus familiares e amigos, e estende suas sinceras condolências. Que Deus conforte seus corações, amenizando toda dor e sofrimento.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá

