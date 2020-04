Google planeja lançar cartão de débito, diz mídia

O gigante tecnológico conta que até final do ano lançará um cartão de débito associado a uma conta do Google Pay e que visa concorrer com o cartão da sua rival Apple.

Google se uniu aos bancos Citibank e Stanford Federal Credit Union para atender às necessidades mais comuns dos correntistas, explorando aquilo que chamou de “contas correntes inteligentes”, que seriam associadas a um cartão físico de débito do Google, informou em 20 de abril o portal Techxplore.

Isso ajudaria os clientes a se beneficiarem de parâmetros úteis e ferramentas orçamentárias, alegou a tecnológica, citada pelo portal.

Google garante que os depósitos estarão seguros pelas agências federais seguradoras de depósitos bancários FDIC e NCUA dos Estados Unidos.

Google ainda não comunicou um calendário de lançamento, mas calcula-se que venha a ser lançado ainda neste ano.

O cartão será projetado para ficar vinculado ao aplicativo Google Pay. O portal adverte que, dessa forma, o Google coletará ainda mais informações sobre os usuários – o que compram e quando e seus hábitos de consumo, possibilitando direcionar anúncios personalizados.

Veja também:

Amapá tem agora 457 casos confirmados e 819 em análise laboratorial

Quem tem auxílio emergencial negado pode fazer nova solicitação

O passo dado pelo Google vem na sequência do lançamento com sucesso pela Apple em 2019 de seu próprio cartão, o Apple Card, que oferece descontos em produtos da Apple ao pagar com o cartão.

Já o Google Pay é um concorrente do programa Apple Pay controlado pelo smartphone da Apple, que permite aos clientes pagar por mercadorias no varejo e em outros locais com seu smartphone. O Google oferece um serviço semelhante e vincula a conta tanto a contas bancárias como a cartões de crédito.

Veja mais no Sputnik

Curtir isso: Curtir Carregando...