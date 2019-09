Nasa divulga simulação que mostra como é um buraco negro

Luiz Nogueira, editado por Cesar Schaeffer

Objeto é entender como funciona a força gravitacional ao redor de um buraco negro

Em abril, foi divulgada a primeira imagem real de um buraco negro. A captura foi possível por meio do processamento de uma quantidade imensa de dados e levou muito tempo para ser produzida. Após sua divulgação, ela se tornou uma das conquistas científicas mais importantes dos últimos anos.

Agora, a Nasa divulgou uma simulação que ajuda a visualizar a aparência de um buraco negro. A demonstração foi criada por Jeremy Schnmittman, astrofísico da agência espacial, usando um software disponível no Gooddard Space Flight Center da Nasa. O objetivo dessa criação é mostrar a força gravitacional presente em um buraco negro.

Os buracos negros são regiões extremamente densas do espaço, e apresentam uma enorme força gravitacional. Gás, poeira e detritos que são puxados pela gravidade, ficam em órbita ao redor do buraco, como se estivessem presos em um círculo incrivelmente rápido e com uma temperatura muito elevada.

“Simulações e vídeos como esse ajudam-nos a visualizar o que Einstein queria dizer quando afirmou que a gravidade distorce o tecido do espaço e do tempo”, explica Jeremy Schnittman em um comunicado disponível no site da Nasa. “Até recentemente, essas visualizações estavam limitadas à nossa imaginação e programas de computador. Nunca pensei que seria possível ver um buraco negro verdadeiro”.

