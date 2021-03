Nasa abre registro para enviar seu nome a Marte

Rafael Rigues

Ao pousar em Marte, em 18 de fevereiro, o rover Perseverance não estava sozinho: ele foi acompanhado de 10,9 milhões de pessoas, cujos nomes foram coletados durante a ação “Send your name to Mars” (“Envie seu nome para Marte”) realizada pela Nasa durante o ano de 2019. Os nomes foram gravados em três pastilhas de silício, montadas em uma placa no corpo do robô.

Se você não foi a Marte com o Perseverance, tem mais uma chance de embarcar. A Nasa reabriu o site “Send your name to Mars”, que está recebendo nomes que serão embarcados em uma futura missão.

“Desde que a oportunidade para a Mars 2020 fechou, muitas pessoas expressaram interesse em enviar seu nome para Marte”, disse a agência espacial. “Para aqueles que perderam a chance de embarcar seus nomes no Perseverance, queremos dar a eles a oportunidade de se inscrever para embarcar seus nomes em uma futura missão a Marte”. Infelizmente, o site não diz qual será esta “futura missão”.

É provável que seja a “Mars Sample Return“, que a agência espacial norte-americana está atualmente planejando. O objetivo é trazer à Terra amostras do solo marciano que serão coletadas pelo Perseverance, e o plano atual é lançar a espaçonave para coleta das amostras em 2026, pousá-la em 2028 e retornar as amostras à Terra até 2031. Estas datas, entretanto, ainda estão sujeitas a mudanças.

