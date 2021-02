Pacheco e Lira se reunirão nesta 5ª com Guedes para discutir renda a vulneráveis

Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou em plenário que irá se reunir ainda nesta quinta-feira (4) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir as possibilidades de um programa assistencial diante da crise do coronavírus.

Pacheco já havia comentando, mais cedo, que conversou por telefone com o ministro e que tentava uma agenda para esta quinta especificamente para debater o assunto.

O tema tem ganhado força entre os parlamentares e foi abordado tanto por Pacheco quanto por Lira ainda no período de campanha pela sucessão dos comandos das duas Casas.

