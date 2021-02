Pesquisa da UFSM que avalia a saúde mental dos brasileiros na pandemia está com nova etapa aberta; veja como participar

Levantamento é feito por meio de um formulário online e os dados são confidenciais e anônimos

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com a quarta etapa da pesquisa sobre os impactos da pandemia na saúde mental dos brasileiros aberta. O questionário pode ser respondido até a próxima quinta-feira (11) por qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos, resida no Brasil ou que seja brasileira morando no Exterior. Para participar, basta acessar ao formulário online, clicando aqui.

A ideia desta etapa é ter um foco maior no acompanhamento da evolução dos sintomas já identificados nas outras três fases da pesquisa, que começou em abril de 2020. Além das questões objetivas, também foi incluída uma pergunta aberta para que as pessoas possam descrever como estão se sentindo durante a pandemia. O objetivo é que esses relatos ajudem a levantar questionamentos que ainda não foram abordados no estudo.

Inicialmente, a fase aberta agora estava prevista para ser a última, mas, por conta do aumento de casos e o prolongamento da pandemia, a coordenação do projeto está avaliando a possibilidade de seguir com as pesquisas. As outras três etapas foram realizadas até o mês de outubro. Ao todo, mais de 5,7 mil pessoas responderam às perguntas sobre isolamento social, situação econômica, sintomas emocionais e comportamentais e hábitos de vida. Ao final do projeto, as evidências científicas produzidas servirão como referência para ações de intervenção governamentais e privadas.

