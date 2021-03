Autoridades florestais buscam árvores para reconstruir Notre-Dame

Carvalhos com séculos de idade serão utilizados na reconstrução



Arboristas franceses começaram a derrubar carvalhos seculares que serão usados na reconstrução do pináculo de madeira da catedral de Notre-Dame de Paris, após ela ter sido destruída em um incêndio há dois anos. A coleta da madeira especial teve início na segunda-feira (8).

“Este tronco é excepcional. Cumpre todas as exigências requeridas pelos arquitetos para a futura estrutura. Tem as dimensões necessárias para cortar as peças maiores para a estrutura. É perfeitamente reto, o eixo da madeira é perfeito e o coração está centralizado, o que nos permitirá fazer o corte e então a peça para a futura estrutura”, afirmou Aymeric Albert, autoridade florestal encarregado de avaliar a madeira.

O telhado original da catedral era feito de muitas vigas de carvalho e era chamado de A Floresta.

