Jovem que diz ser Madeleine lista os pontos que sustentam sua teoria

Julia Faustyna aponta semelhanças físicas com a garota desaparecida e coincidências de sua vida com as pistas do crime

Julia Faustyna, de 21 anos, continua usando suas redes sociais para divulgar a sua suspeita de ser Madeleine McCann, a menina que desapareceu misteriosamente em 2007 durante uma viagem com os pais para Portugal.

A jovem, que vive atualmente na Polônia, fez uma série de postagens em que aponta os motivos que a fazem acreditar ser quem a polícia está procurando há 16 anos. Ela indica semelhanças físicas e momentos da vida dela que coincidem com as investigações.

O primeiro motivo apontado por Julia é ter sido vítima de um pedófilo de origem alemã. Segundo ela, o homem que cometeu os abusos sexuais é parecido com um dos retratos que a polícia divulgou como um suspeito do sequestro de Madeleine.

Ela conta na publicação que chegou a confrontar o abusador há duas semanas. O homem teria ficado nervoso e reagiu dando um tapa na cara dela, comportamento que Julia classificou de suspeito e que sustentaria sua tese.

Julia afirma também que o suspeito e o abusador, além da origem alemã, têm o mesmo sobrenome. O que seria um indicativo de eles serem a mesma pessoa

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine é o alemão Christian Brueckner, mas não há nenhuma acusação formal.

Veja mais no R7

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...