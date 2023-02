Enquanto Biden visita Ucrânia, principal diplomata da China vai à Rússia

Wang Yi deve chegar Moscou esta semana como parte de sua turnê de oito dias pela Europa

Nectar Gan e Simone McCarthy

Quando o presidente dos EUA, Joe Biden, pousou na Ucrânia para se encontrar com seu homólogo Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira (20), o principal diplomata da China estava viajando na direção oposta, a caminho da Rússia.

Wang Yi – que foi promovido a principal conselheiro de política externa do líder chinês Xi Jinping no mês passado – deve chegar a Moscou esta semana como parte de sua turnê de oito dias pela Europa, uma viagem que traz à tona a tentativa de equilíbrio diplomático da China desde que os tanques da Rússia entraram na Ucrânia há um ano.

A ótica das duas viagens – ocorrendo poucos dias antes do aniversário de um ano da guerra brutal na sexta-feira – ressalta o aguçamento das linhas de falha geopolítica entre as duas superpotências mundiais.

Enquanto as relações entre os EUA e a China continuam a despencar – mais recentemente devido às consequências de um suposto balão espião chinês que entrou no espaço aéreo dos EUA, a China e a Rússia estão mais próximas do que nunca desde que seus líderes declararam uma amizade “sem limites” há um ano – em parte impulsionados por sua animosidade compartilhada em relação aos Estados Unidos.

E enquanto os EUA e seus aliados reafirmam seu apoio à Ucrânia e intensificam a ajuda militar, o aprofundamento da parceria de Pequim com Moscou levantou alarmes nas capitais ocidentais – apesar da ofensiva pública de charme da China na Europa para se apresentar como um negociador de paz.

Na Conferência de Segurança de Munique no sábado, Wang se dirigiu a uma sala de autoridades europeias como “querido amigo” e elogiou o compromisso da China com a paz, enquanto aparentemente tentava criar uma barreira entre a Europa e os EUA.

