Câmara dos EUA vota a favor de restrição de poderes bélicos de Trump

Resolução será submetida ao Senado, liderado pelos republicanos

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos (EUA) aprovou resolução com o objetivo de limitar a capacidade do presidente Donald Trump de realizar mais ações militares contra o Irã.

Nessa quinta-feira (9), membros da Câmara, que é dominada pelos democratas, votaram, em sua maioria, de acordo com a posição do partido.

A votação foi feita após o assassinato, pelos Estados Unidos, na semana passada, em Bagdá, de um comandante militar de alto escalão do Irã, Qassem Soleimani. Trump deu ordens para o ataque a drones sem consulta prévia ao Congresso.

Os democratas, da oposição, acusam Trump de elevar o risco de uma guerra, argumentando que o presidente é obrigado, por lei, a consultar o Congresso “em todas as instâncias possíveis” antes de autorizar o uso da força.

A resolução proíbe que o presidente use as Forças Armadas dos EUA contra o Irã sem autorização do congresso ou uma declaração de guerra, com exceção de casos de autodefesa.

A resolução terá de ser submetida ao Senado, que é liderado pelos republicanos.

Segundo órgãos da mídia norte-americana, mesmo se o Senado aprovar a medida, Trump vai provavelmente bloqueá-la.

