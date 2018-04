Candidato da oposição é eleito presidente de Serra Leoa

O candidato do principal partido de oposição de Serra Leoa, Julius Maada Bio, venceu as eleições presidenciais e voltará ao poder, que exerceu brevemente há 22 anos, após um golpe de Estado.

Bio, um militar reformado de 53 anos, venceu o segundo turno da eleição, disputado em 31 de março, com 51,81% dos votos, contra 48,19% para o governista Samura Kamara, informou na noite desta quarta-feira o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Mohamed Conteh.

Kamara, ex-ministro das Finanças e de Relações Exteriores de 66 anos, foi escolhido pessoalmente pelo presidente em final de mandato, Ernest Bai Koroma, para representar o partido do Congresso de Todo o Povo (APC).

Koroma estava impedido de se candidatar após dois mandatos, de cinco anos.

Bio, líder do Partido do Povo de Serra Leoa (SLPP), foi empossado na noite desta quarta-feira no salão de conferências de um grande hotel de Freetown, diante de centenas de partidários, representantes das instituições do Estado e diplomatas estrangeiros.

