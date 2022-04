Secretário-geral da ONU reúne-se com Zelensky

Ele quer criar corredor humanitário para retirar civis de Mariupol



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, quer estabelecer um corredor humanitário para a retirada de civis da fábrica de Azovstal, em Mariupol. Antes de reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, Guterres passa por Borodyanka, cidade a cerca de 40 quilómetros de Kiev.

Antes do encontro o secretário disse que fica imaginando suas “netas a fugir em pânico, com parte da família talvez morta”.

“A guerra é um absurdo no século 21”, afirmou Guterres. “Vejo essas situações e o coração está com as vítimas”, completou.

Numa das cidades mais devastadas pela ofensiva russa – Bucha -, António Guterres destacou a necessidade de avançar com “investigação exaustiva e responsabilização”.

“Vejo que o Tribunal Criminal Internacional (TCI) analisa a situação. Apoio totalmente o TCI e apelo à Federação Russa para que aceite cooperar com o tribunaI”, observou Guterres durante visita a Bucha, próximo a Kiev.

O secretário-geral da ONU defendeu a necessidade de investigação de crimes de guerra, destacando que o maior crime é mesmo “a guerra em si”.

António Guterres está desde quarta-feira em Kiev, na primeira visita à Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

