João Baptista Herkenhoff: Viva Marielle

Se o Papa Francisco telefonou para a mãe de Marielle Franco poucos minutos antes da Missa celebrada em sufrágio da alma da Vereadora assassinada no Rio de Janeiro, não poderá ser levantada a mão condenatória de quem quer que seja para censurar Marielle por qualquer de seus atos.

A mão, que tenha o atrevimento de erguer-se, é mão hipócrita, classista, mentirosa e injusta.

Não se encontra na Bíblia nenhuma palavra de Jesus pronunciada para verberar o ateu. Entretanto Cristo foi implacável para condenar o fariseu que se ajoelhava e celebrava as glórias do Criador mas não se compadecia dos sofredores.

Não nos esquecamos de que Maria Madalena foi a predilieta de Jesus.

O Papa Francisco é mesmo um seguidor do Messias. Não é de causar espanto que ele seja aplaudido nao epenas pelos católicos, mas também pelos evangélicos, pelos espíritas e até pelos ateus, ou supostamente ateus.

Em 1990, aos 11 anos de idade, começou a trabalhar, usando o salário para ajudar a pagar os seus estudos

Posteriormemte, exerceu a função de educadora infantil em uma creche.

Ainda na juventude, participou de movimentos sociais.

Em 1998, Marielle deu à luz sua primeira e única filha, Luyara.

Naquele mesmo ano, matriculou-se na primeira turma de pré-vestibular comunitário oferecido no Complexo da Maré.[

Em 2000, começou a militar pelos direitos humanos, depois que uma de suas amigas foi atingida fatalmente por uma troca de tiros entre policiais e traficantes na Maré.

Em 2002 ingressou na Universidade Católica do Rio de Janeiro estudando Ciências Sociais com uma bolsa integral obtida através do Programa Universidade para Todos.

Após graduar-se em Ciências Sociais, concluiu o Mestrado em Administracao Pública pela Unversidade Federal Fluminense.

Os santos não são apenas aqueles dos altares.

A santidade está em toda parte. A santidade está no Complexo da Maré.

No nosso Estado, a morte de Marielle, felizmente, não teve o desprezo do silêncio.

A Universidade Federal do Espírito Santo emitiu vigorosa nota de pesar e indignação e, através desta iniciativa, interpretou, sem dúvida, os sentimentos do povo capixaba.

Se durante toda a vida tive orgulho de ter sido professor da UFES, num momento como este, em que os doutos se dobram à face dos humildes, o orgulho é carrregado de emoção.

A UFES continua sendo, não apenas um espaço de cultura e ciência, mas também um território de grandeza, democracia e reverência aos direitos humanos.

João Baptista Herkenhoff é magistrado aposentado (ES), palestrante e escritor.