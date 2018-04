Casa da Hospitalidade recebe alimentos doados pelo Sebrae

Os alimentos foram adquiridos durante a realização do Seminário Anima Varejo, arrecadados como ingresso para participar do evento

Andréa Maciel

Colaboração: Isabel Ubaiara

Sebrae arrecada 130 kg de alimentos não perecíveis e doa à Casa da Hospitalidade, localizada em Santana. Os donativos são recolhidos durante o Seminário Anima Varejo, promovido pelos Projetos de Atendimentos Cadeia do Setor Automotivo e Negócio da Beleza e Cosméticos, e ministrado pelo especialista em varejo e consumo, Fred Rocha.

A Casa da Hospitalidade possui 38 anos de atuação filantrópica e atualmente, conta com 93 acolhidos, com faixa etária de 0 a 18 anos, entre crianças carentes, cadeirantes e pessoas com transtornos mentais. O abrigo necessita de doações para manter-se ativo e ações como esta, contribuem de forma significativa para o funcionamento do local.

“Os alimentos arrecadados durante o evento Anima Varejo, doados à Casa da Hospitalidade, tem como objetivo reforçar o compromisso do Sebrae com a responsabilidade social. Estes donativos demonstram o interesse da instituição em ir além das demandas cotidianas e preocupar-se com o outro. Estas ações são importantes para incentivar as empresas a fortalecerem as estratégias de sustentabilidade empresarial, pois além de ser viável economicamente, a empresa deve se preocupar com o ambiente e a sociedade a sua volta”, disse o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, João Carlos Alvarenga.

A diretora da Casa da Hospitalidade, irmã Márcia Avelina de Jesus, explica que sem as doações que recebe não seria possível manter os acolhidos. “Nós conseguimos fazer a instituição funcionar, justamente, por causa das doações que as pessoas e as instituições fazem, assim como o Sebrae. Por isso, procuramos sensibilizar a sociedade para a importância de participar da vida dos acolhidos tanto com doações, mas também os visitando, pois esse contato é muito importante para eles”, declara a diretora da Casa da Hospitalidade, irmã Márcia Avelina de Jesus.

O especialista em varejo e consumo, Fred Rocha, considerado um dos maiores e mais inovadores palestrantes brasileiros, foi o responsável por ministrar o Seminário Anima Varejo no Sebrae e acompanha a equipe do Sebrae durante a doação para a Casa da Hospitalidade.

“Eu busco contribuir com os comerciantes, pois acredito que o comércio é a força motora do país. Tudo que é produzido e plantado é comercializado. Meu objetivo é mostrar como os empreendimentos podem conviver com esse novo momento de consumo. Mas de repente, tiro a tarde para trazer esses alimentos junto com o Sebrae, a esta instituição de acolhimento de crianças e me deparo com uma surpresa maravilhosa. É simplesmente mágico, um lugar que tem tantos problemas, mas talvez seja um dos lugares mais felizes que eu já conheci. É nessas horas que a gente tem certeza que o mundo tem jeito, que as coisas funcionam e que está cheio de gente maravilhosa para ajudar os outros”, declara o palestrante Fred Rocha.

A doação de alimentos à Casa da Hospitalidade, ocorreu na última terça-feira (3), às 16h, na sede da instituição, em Santana. O Seminário Anima Varejo aconteceu no dia 2 de abril, às 18h30, na sede do Sebrae em Macapá, no auditório Santana.

Serviço

Unidade de Marketing e Comunicação: (96) 3312-2832