Mestre Nonato Leal completa 93 anos de vida nesta quinta-feira, 23

Chico Terra

Há 3 anos eu homenageava o Mestre Nonato Leal, ícone da música da Amazônia e questionava a qualidade do som que costumamos deixar entrar pelos nossos ouvidos.

Minha opinião não mudou, mas, alguma coisa mudou nesse tempo atual em que os músicos se valem das lives e alguns sem recursos para sobreviver até colocam seus instrumentos de trabalho a venda?]

Sou grato a Deus pelos múltiplos talentos que me permitiu ter para sobreviver com certa dignidade, pois se fosse apenas músico, talvez estivesse sendo um peso para a sociedade.

Ao Mestre Nonato Leal que completa amanhã, 93 anos de vida, meu carinho e meu respeito.

Onde adquirir os CDs de Nonato Leal?

O site é novo, porém com a garantia da Amazônia Brasil Rádio Web que há 19 anos divulga a cultura da Amazônia. Acesse a Baiuca do Chico Terra e adquira não só o trabalho do Nonato Leal como o de vários outros músicos e escritores da Amazônia que também esbanjam talento, mas ainda são ilustres desconhecidos no Brasil da “Música Prapular Brasilera” como citou o saudoso jornalista Euclides Farias em uma de suas crônicas.

