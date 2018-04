Curso História e Cultura Indígena e Afro-brasileira acontece em Macapá a partir deste sábado, 07

As aulas serão ministradas pelo professor de história Jeancarlo Pontes aos sábados e vão abordar questões históricas e culturais destes dois povos e a relação com a história do Brasil.

A partir deste sábado, 07 de abril, tem início o Curso História e Cultura Indígena e Afro-brasileira, que será ministrado pelo professor Jeancarlo Pontes, que possui especialização nas áreas que serão abordadas no curso.

O curso acontecerá durante seis sábados e a primeira aula será ministrada na Casa das Palavras. Durante as aulas, que vão acontecer em lugares diferentes, o professor Jeancarlo vai realizar aulas teóricas e práticas.

De acordo com a descrição do evento no Facebook, o curso contará com “oficinas culturais implementando temas que abordavam os conceitos, fatos sociais, políticos, econômicos, questões históricas e culturais que associam a História e Cultura Afro (Brasil e África) e Indígena (Brasil)”.

O investimento para o Curso História e Cultura Indígena e Afro-brasileira está no valor de R$ 50,00, que será pago no primeiro dia do evento. As inscrições estão acontecendo pela internet neste link e de forma presencial. Para isso, basta entrar em contato com os números 99124-7732 ou 99116-8242. Vale ressaltar que os interessados têm até o dia 07 de abril para se inscrever.

O idealizador do curso

Prof. Jeancarlo Pontes Carvalho fez Extensões Universitárias em Histórias e Culturas Indígenas pela UFF e Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileiras pela UFRJ, graduado em Licenciatura em História pela UEMA, com Especialização em Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial pela FIBRA e Bacharel em Museologia, dentre outras formações. Sempre se envolvendo com a temática afro e indígena e atuando na educação como professor, realizou vários trabalhos dentro da sala de aula e em diversos lugares como escolas, museus e universidades, sua atuação teve foco e se mantém em Belém e Macapá.

Mais informações na página do evento no Facebook.

Serviço

Curso História e Cultura Indígena e Afro-brasileira

Datas: 07, 14, 21 e 28 de abril e 05 e 12 de maio

Horário: 14h às 18h

Locais: Casa das Palavras, Praça Floriano Peixoto, Museu Sacaca, Biblioteca Elcy lacerda e Bloco C do curso de Ciências Sociais

Investimento: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Contatos (whatsapp):

99124 7732 (Karen Suellen)

99154 1406 (Maria das Neves)

PROGRAMAÇÃO

AULA TEÓRICA

DIA: 07 de Abril

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Casa das Palavras

AULA TEÓRICA

DIA: 14 de Abril

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Casa das Palavras

AULA DINÂMICA

DIA: 21 de Abril

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Praça Floriano Peixoto

VISITA EXPOSITIVA

DIA: 28 de Abril

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Museu Sacaca

ORIENTAÇÕES PARA TRABALHOS

DIA: 05 de Maio

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Biblioteca Pública Elcy Lacerda

SEMINÁRIO

DIA: 12 de Maio

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Bloco C (Ciências Sociais) da UNIFAP