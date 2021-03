Cadastramento para o novo pagamento do auxílio emergencial

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial que viabiliza o retorno do auxílio emergencial já foi aprovada em dois turnos no Senado Federal. Agora, o texto segue para votação na Câmara dos deputados ainda esta semana. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, a expectativa é que o pagamento do auxílio seja divido em quatro parcelas, entre os meses de março e junho.

No entanto, o número de beneficiários será menor este ano. O Ministério da Cidadania pretende analisar dados em caráter financeiro dos cidadãos que já estão cadastrados no auxílio emergencial. De acordo com o governo, essa medida é essencial para indicar os verdadeiros necessitados diante a atual crise.

Veja também:

Diagnósticos de câncer de rim, próstata e bexiga caem 26% na pandemia

Professores da educação básica são incluídos lista de prioridade da vacina

Cursos brasileiros de graduação e pós estão entre os 100 melhores do mundo

Será necessário se cadastrar?

Não haverá necessidade de um novo cadastro. Os contemplados deste ano estão no grupo de beneficiados do ano passado. A seleção será através de um cruzamento de diversos dados, que apontarão quais são as pessoas que se enquadram nos critérios do novo ciclo do benefício.

Consequentemente, muitos cidadãos estarão de fora do pagamento das novas parcelas. De acordo com a equipe da Cidadania, em comparação com ao passado, aproximadamente 3 milhões de pessoas não receberão a ajuda do auxílio emergencial este ano.

Esse número pode ser referido, a beneficiários que garantiram um emprego formal, bem como aqueles que estavam no aguardo de um benefício previdenciário e este ano foi contemplado. Tais, estão automaticamente vetados do novo programa.

Veja mais no Notícias Concursos

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...