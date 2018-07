Museu Sacaca apresenta sua programação de férias

Uma programação recheada de recreações, jogos e oficinas promete fazer a alegria das crianças nos últimos dias de julho, no Museu Sacaca, Zona Sul de Macapá. A “Semana de Férias no Museu” vai acontecer de 24 a 29 de julho, sempre das 9h às 17h, e a participação é gratuita.

Brincadeiras de rodas, visita mediada no barco “O Regatão”, pinturas, contos, passeio de canoa, oficinas de bonecas e de pipas, caça ao tesouro e jogos de dama, botão, dominó, cartas, xadrez, pega-vareta, resta um, e outras atividades constam na lista de diversão.

A administração do espaço informou que qualquer criança pode participar, desde que esteja acompanhada dos pais ou responsáveis. Além disso, não é permitido levar comida. Isso porque há uma praça de alimentação disponível para atender essa necessidade.

O museu, que homenageia o curandeiro Raimundo Santos Souza, o Sacaca, foi inaugurado em 1997 e possui um circuito expositivo a céu aberto, construído com a participação das comunidades indígenas, ribeirinhas, extrativistas e produtoras de farinha do Amapá.

Além de participar da programação especial de férias, as famílias também têm a oportunidade de passear pelos ambientes e conhecer um pouco da história dessas comunidades.

O circuito expositivo é composto pela casa dos índios Waiãpi, casa dos índios Palikur, (atualmente em processo de reconstrução), o barco Regatão, o sítio arqueológico do Maracá, a praça do Pequeno Empreendedor Popular, praça do Sacaca, a casa da farinha, a casa da fitoterapia e a casa dos ribeirinhos.

O Museu Sacaca fica na Avenida Feliciano Coelho, nº 1509, bairro Trem, na Zona Sul.

Confira a programação de férias

Dia 24 (terça-feira – manhã e tarde)

Brincadeira de roda

Visita mediada no Regatão

Amarelinha

Pinturas

Contos

Dia 25 (quartafeira – manhã e tarde)

Visita mediada no Regatão

Jogos

Passeio de canoa

Pinturas

Tênis de mesa

Dia 26 (quinta-feira – manhã e tarde)

Pinturas

Oficinas de bonecas

Visita mediada no Regatão

Jogos

Tênis de mesa

Dia 27 (sexta-feira – manhã e tarde)

Teatro

Pinturas

Tênis de mesa

Jogos

Visita mediada no Regatão

Dia 28 (sábado – manhã e tarde)

Visita mediada no Regatão

Pinturas

Oficinas de pipas

Jogos

Tênis de mesa

Dia 29 (domingo – manhã e tarde)

Jogos

Tênis de mesa

Exibição de filmes – 10h e 14h

Caça ao tesouro – Somente à tarde 16h

Visita monitorada no Regatão