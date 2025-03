IPVA 2025: Governo do Amapá prorroga pagamento e isenta imposto para motos e veículos híbridos

Pagamento do imposto foi prorrogado até 15 de abril em cota única com desconto de 20%, ou em seis cotas, de abril até setembro.

Além da inovação do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao exercício de 2025 poder ser pago via Pix e por meio do aplicativo Meu IPVAAP, o prazo para pagamento foi prorrogado até 15 de abril. O Governo do Amapá anunciou, ainda, a isenção para motos e veículos elétricos e híbridos, novos e usados.

O contribuinte que pagar em cota única terá desconto de 20%, mas pode optar por parcelar em até seis vezes, com cotas de abril a setembro. Anteriormente, o pagamento da cota única iria vencer em 17 de março. A solicitação de isenção deve ser feita diretamente na Secretaria da Fazenda (Sefaz).

De acordo com anúncio feito pelo governador do Amapá, Clécio Luís, está mais rápido e fácil ficar em dia com o IPVA. Além disso, foi determinada a isenção para motos até 170 cilindradas, para os mototaxistas com motos de até 250 cilindradas, e também para carros sustentáveis.

Neste ano, o Governo do Estado fez algumas mudanças no sistema de arrecadação, que passa a ser gerido pela Sefaz. Já o licenciamento de veículos permanece com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Para consultar os valores a serem pagos, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda e seguir o passo a passo, clicando em IPVA 2025 e, ao preencher os dados da placa e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o condutor terá acesso aos boletos para pagamento.

Atendimento e regularização de débitos em atraso

A Sefaz informa, ainda, que os contribuintes que estiverem com débitos de IPVA de outros exercícios em atraso e desejarem se regularizar, devem procurar as agências do Sistema Super Fácil. Os boxes da Sefaz tratam especificamente do IPVA e os guichês do Detran cuidam da taxa de vistoria e licenciamento.

Confira os prazos de pagamento do IPVA 2025:

Cota Única ou 1ª Cota e Licenciamento: 17 de março

2ª Cota: 15 de abril

3ª Cota: 16 de maio

4ª Cota: 16 de junho

5ª Cota: 15 de julho

6ª Cota: 15 de agosto



Saiba o que é o IPVA

O IPVA, um imposto estadual, é uma taxa destinada aos donos de veículos que deve ser pago uma vez por ano. Ele serve para a obtenção de recursos que podem ajudar na manutenção das ruas e rodovias e também tem outras destinações, como por exemplo, colaborar com serviços nas áreas de educação, saúde e segurança.

Na prática, o IPVA no Brasil é obrigatório para todas as pessoas que possuem veículo próprio, de responsabilidade do proprietário do carro. É necessário levar em conta regras que variam dependendo do estado onde o proprietário do veículo reside.

Caso não ocorra o pagamento do imposto, o dono pode ser impedido de circular com o automóvel em vias públicas e o veículo poderá ser apreendido. Quem não pagar também poderá ser impedido de renovar o licenciamento do veículo.

