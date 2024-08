Marco histórico na saúde : governador Clécio Luís entrega Novo Hospital Regional de Porto Grande para atender cinco municípios

Com tecnologia de ponta, a unidade hospitalar passa a ser referência em atendimento de alta e média complexidade e descentraliza os serviços de saúde da capital.

O governador do Amapá, Clécio Luís, realizou a entrega histórica do Novo Hospital Regional Maria Lúcia Guimarães da Silva, em Porto Grande, na segunda-feira, 26, para mudar a realidade no atendimento à saúde de 64 mil moradores de cinco municípios do estado. A unidade de saúde conta com uma estrutura moderna e equipamentos tecnológicos para atendimento de alta e média complexidade.

O hospital vai ajudar na descentralização de serviços para quem vive em Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Tartarugalzinho, com atendimentos ambulatórios, serviços de internação, pediatria, maternidade, urgência, exames de imagem e cirurgias de grande e médio porte. A iniciativa faz parte do Plano de Governo da gestão que prioriza a saúde da população amapaense de forma imediata e inegociável.

“Esse hospital era muito esperado, é um sonho para todos nós, pois quando ainda não tinha ele, a gente tinha que fazer o trajeto até Macapá para ter atendimento. Agora temos os serviços que a gente precisa, esse olhar de cuidado com a saúde do povo é algo que não tem preço” , celebrou a cuidadora de Educação Básica de Saúde e compositora do hino de Porto Grande, Eva Miranda, de 52 anos.

O Novo Hospital Regional é o primeiro da Região Norte a contar com o moderno carro de anestesia A9, que trabalha com inteligência artificial. Em todo o país, só existem 39 unidades. Além disso, o espaço possui uma ampla estrutura que recebeu novas mobílias, computadores e equipamentos para o diagnóstico e tratamento dos pacientes.

“Estou muito feliz em poder fazer essa entrega histórica para a população amapaense. Por muitos anos, a população aguardou por este instante. A saúde precisa ser resgatada em sua integralidade e o Hospital Regional vai cumprir o seu papel de média e alta complexidade, com prontuário digital eletrônico e com tudo o que há de melhor. E ao atender os pacientes, esse hospital vai passar uma mensagem, isso aqui é hospital público e funciona, é do SUS e funciona”, enfatizou o governador Clécio Luís.

A unidade conta, inicialmente, com 34 leitos, sendo 18 divididos nas alas de internação masculina, feminina e de pediatria. O hospital será referência em atendimento hospitalar nas especialidades médicas de ortopedia, ginecologia e ob stetrícia, pediatria e cirurgia geral, com gestão pela Fundação de Saúde do Governo do Amapá (Fundesa).

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, representou o Governo Federal na entrega

“O primeiro Hospital Regional é uma entrega importante para o Amapá, toda a regulação desses municípios passará por aqui. Parabenizo o governador Clécio com toda a equipe de governo pela entrega dessa uni dade hospitalar, importantíssima para o serviço publico de saúde. O povo do Amapá ganha um equipamento com serviço de 1ª qualidade” pontuou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, presente na solenidade de entrega.

O Centro Cirúrgico vai funcionar 24 horas para atendimento de emergência e demanda eletiva. Também serão ofertados exames de raio-x com laudo, ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma, além de um laboratório com todos os exames atrelados às especialidades que a unidade de saúde oferta.

A primeira etapa da obra foi coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), com recursos do Tesouro Estadual e de compensação ambiental pela Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão.

Na segunda etapa, que já está em obras, é prevista a ampliação para 185 leitos, salas cirúrgicas, Unidade de Terapia Intensiva e heliponto, para agilizar o transporte de pacientes em casos de urgência. Os serviços avançam em ritmo acelerado com a instalação dos pilares para, posteriormente, construir o prédio e iniciar a parte de cobertura, com previsão de conclusão para dezembro.

