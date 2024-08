Governo do Amapá anuncia Wanderlei Silva e Adriano ‘Imperador’ como atrações do Festival Esportivo na 53ª Expofeira

Ex-atletas participam da programação do Festival Sedel, que será realizada durante o evento de 29 de agosto a 8 de setembro.

Como parte da programação do Festival Sedel, que acontecerá durante a 53ª Expofeira do Amapá, o Governo do Estado confirmou a presença do ex-jogador de futebol, Adriano “Imperador”, e do ex-lutador de MMA, Wanderlei Silva, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. A maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia inicia nesta quinta-feira, 29.

O ídolo do Flamengo, o “Imperador”, participará do “Jogo das Estrelas” de futevôlei, às 20h do dia 5 de agosto. Já o campeão peso-médio do Pride, Wanderlei, estará na abertura do card de lutas do Expo Combat, no dia 8, a partir das 19h. Ambos farão sessões de fotos e autógrafos para os fãs.

Ao todo, serão 16 atividades esportivas durante o evento coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), em modalidades como basquete 3×3 e adaptado, vôlei de areia, breaking, o circuito Jeep Club e exposições de carros e motos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Adriano Imperador

Nascido no dia 17 de fevereiro de 1982, no Rio de Janeiro, Adriano Leite Ribeiro iniciou sua carreira nas bases do time rubro-negro no ano de 1991 e foi promovido para o time profissional em 2000 e no seu segundo jogo marcou o seu primeiro gol contra o São Paulo Futebol Clube, conseguindo também sua convocação para a Seleção Brasileira com 18 anos.

Pela Seleção Brasileira, o jogador participou das conquistas da Copa América em 2004 contra a Argentina, marcando um gol icônico no final do jogo, e a Copa das Confederações, na qual foi artilheiro de ambos os torneios. Disputou a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, formando o ‘Quadr ado Mágico’ com Ronaldinho, Kaká e Robinho.

No final de sua carreira ainda teve passagens pelos times do Athletico Paranaense e do time norte-americano, Miami United, se aposentando dos gramados no ano de 2016 com 371 partidas e 178 gols marcados.

Wanderlei Silva

Wanderlei nasceu em 3 de julho de 1976, em Curitiba, no Paraná, e aos 13 anos de idade ingressou na academia de artes marciais Chute Boxe, e competiu profissionalmente pela primeira vez em 1996 no ‘Brazilian Vale Tudo Fighting’, ganhando sua luta. Após grande ascensão no Brasil, Silva estreou internacionalmente no Ultimate Fighting Championship (UFC) no Brasil, o primeiro evento da organização no País.

Em 1999 o lutador foi para a organização japonesa, Pride Fighting Championships, onde viveu seu auge se tornando campeão dos pesos-médios entre os anos de 2001 e 2007, conquistando o torneio Grand Prix de sua categoria em 2003 e conquistando o título de melhor lutador do ano em 2 004, ganhando o apelido de ‘The Axe Murderer’, por conta de suas poderosas joelhadas.

Em 2007, Silva retornou para o UFC reestreando contra o lutador americano, Chuck Lidell. Em sua carreira, enfrentou lendas como Quinton ‘Rampage’ Jackson, Rich Franklin, Michael Bisping e Vitor Belfort.

O lutador foi selecionado para ser o técnico dos lutadores no reality show de MMA, The Ultimate Fighter Brasil 3, contra Chael Sonnen, em que ambos se enfrentariam no UFC 175. Por conta das diversas lesões ao longo da carreira, Wanderlei Silva anunciou sua aposentadoria no dia 19 de setembro de 2014, com um cartel de 35 vitórias, 14 derrotas e um empate.

