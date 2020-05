Amapá tem 6.967 casos confirmados, 9.144 em análise laboratorial, 2.700 pessoas recuperadas e 173 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta terça-feira, 26, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 6.967 casos confirmados e 9.144 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 5.882 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 383 novos casos confirmados, sendo 60 em Laranjal do Jari, 59 em Macapá, 53 em Oiapoque, 53 em Serra do Navio, 41 em Pedra Branca, 31 em Mazagão, 25 em Santana, 16 em Cutias, 12 em Ferreira Gomes, 10 em Amapá, 6 em Porto Grande, 5 em Vitória do Jari, 5 em Tartarugalzinho, 5 em Calçoene 2 em Itaubal.

A atualização inclui também 5 novos óbitos, em três municípios, ocorridos entre os dias 3 e 25 de maio que estavam sob investigação. As mortes ocorreram:

Macapá: 3 óbitos, uma mulher, sem comorbidade declarada, de 93 anos, ocorrido no HE; e dois homens, ambos sem comorbidades declararas, de 57 e 64 anos, ocorridos no HE

Vitória do Jari: um homem de 63 anos, diabético, ocorrido no Centro Covid-LJ

Porto Grande: um homem de 59 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido na UBS do município

Assim, o Amapá chega a 173 mortes em 15 municípios (Macapá 101 / Laranjal do Jari 28/ Santana 18 / Oiapoque 5/ Porto Grande 4/ Vitória do Jari 4/ Pedra Branca do Amapari 3/ Mazagão 2/ Ferreira Gomes 2/ Serra do Navio 1/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 1/ Calçoene 1/ Cutias do Araguari 1 / Pracuúba 1).

Entre os recuperados estão 2.700 pessoas. (Macapá 1.658/ Laranjal do Jari 457/ Santana 263/ Oiapoque 61/ Oiapoque 61/ Mazagão 44/ Porto Grande 39 / Vitória do Jari 38/ Serra do Navio 33/ Tartarugalzinho 27/ Amapá 21/ Pedra Branca 16/ Cutias do Araguari 13/ Itaubal 12/ Ferreira Gomes 10/ Calçoene 8).

Dos 6.967 casos confirmados:

Macapá 3.674

Laranjal do Jari 991

Santana 884

Pedra Branca 308

Oiapoque 200

Serra do Navio 194

Mazagão 164

Porto Grande 144

Vitória do Jari 109

Cutias do Araguari 86

Ferreira Gomes 66

Amapá 51

Tartarugalzinho 39

Calçoene 29

Itaubal 21

Pracuúba 7

Já em relação a casos suspeitos, os municípios declararam 7.823 sendo:

Macapá: 3322

Santana: 1309

Laranjal do Jari: 981

Mazagão: 492

Oiapoque: 311

Porto Grande: 284

Vitória do Jari: 269

Cutias do Araguari: 211

Tartarugalzinho: 190

Amapá: 101

Pedra Branca do Amapari: 90

Ferreira Gomes: 87

Calçoene: 70

Serra do Navio: 64

Itaubal: 33

Pracuúba: 9

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar na rede pública e privada é de 356 pacientes, sendo 164 casos confirmados e 192 suspeitos.

Desses casos confirmados, 120 estão no sistema público (50 em leito de UTI / 70 em leito clínico), e 44 estão na rede particular (31 em leito de UTI /13 em leito clínico).

Já dos casos suspeitos 48 estão no sistema público (0 em leito de UTI / 48 em leito clínico), e 144 estão na rede particular (12 em leito de UTI /132 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 3.930

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

